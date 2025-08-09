Cool, colorido y 100% local: los platos de verano de Málaga’s obligados (con recetas)

A medida que el sol y los termómetros suben a los años 40, los lugareños abandonan los guisos y asados a favor de algo más ligero, más frío y profundamente tradicional.

Bienvenido al mundo de la cocina de verano de Málaga, donde las humildes raíces se encuentran con sabores mediterráneos audaces.

Desde sopas frías nacidas de necesidad de vibrantes ensaladas de mariscos, estos platos han llegado desde cabañas de viñedos y chozas de playa hasta las mesas de algunos de los mejores restaurantes de la región.

Aténgalos en los menús de los restaurantes, pero si por alguna razón no los ve, aquí hay seis recetas auténticas para que pruebes en casa.

Es posible que se hayan originado en tiempos de dificultad, ahora son fundamentales para la identidad culinaria de Málaga, llenos de historia y perfectos para vencer el calor.

Ensalada de papa al estilo Málaga con bacalao de naranja y sal

Este combo de sonido curioso es uno de los platos más tradicionales y sorprendentemente refrescantes de Málaga. Ensaladilla Malagueña combina papas hervidas suaves con bacalao salado, segmentos de naranja dulce y cebolla de primavera, todas vestidas con aceite de oliva y sal, luego cubierto con aceitunas dónicas. Es un plato simple con raíces profundas: las variaciones se remontan al gobierno árabe, y fue publicado por primera vez en 1931 por el chef José Gómez González.

Ingredientes:

1 kg de papas ceras, hervidas y en cubos

300 g de bacalao salado, empapado y desado

5 naranjas, peladas y cortadas en trozos

1 cebolla de primavera, finamente picada

Puñado de aceitunas picadas

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Método:

Hervir las papas y dejarlas enfriar. Mezcle con el bacalao desalado, los trozos de naranja y la cebolla picada. Vístase con aceite y sal, mezcle suavemente y enfríe antes de servir.

AJOBLANCO – Sopa fría de almendras y ajo

Antes de que hubiera gazpacho, había AJOBLANCO: una sopa blanca sedosa hecha de almendras mezcladas, pan rancio, ajo, vinagre y aceite de oliva. Servido helado con uvas dulces o melón, es una de las sopas frías más antiguas de España, con versiones que se encuentran en los registros romanos. Tradicionalmente servida durante la cosecha de uva en Axarquía, todavía alimenta largos días bajo el sol andaluciano, e incluso ha inspirado giros modernos, incluidas versiones con helado de vino de Málaga.

Ingredientes:

Pan blanco de 150 g de día

100 g de almendras crudas (peladas)

1 clavo de ajo

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

½ litro de agua fría

Aceite de oliva de 100 ml

Sal

Opcional: uvas o cubos de melón

Método:

Remoje el pan en agua. Mezcle con almendras, ajo, vinagre y agua fría hasta que esté suave. Rocíe lentamente en aceite de oliva para emulsionar. Temporada y relajarse. Adorne con fruta antes de servir.

Ensaladilla de Huevas – ensalada de huevas

Una vez que los pescadores utilicen la captura infravalorada, Ensaladilla de Huevas (ensalada de Roe) ha encontrado nuevos fanáticos gracias a su sabrosa frescura y sabores contundentes. Roba de pescado hervido suave, tendido sobre tomates finamente picados, pimientos y cebolla, y vestida con aceite de oliva y sal marina, es un éxito crujiente y salado de la costa. A menudo recibe un puñado de langostinos o pulpo cocido también.

Ingredientes:

500 g de tomates, cortado en cubitos

2 pimientos verdes, picados

½ cebolla roja, finamente cortada

200 g de huevas de pescado, hervido y en rodajas

Opcional: langostinos o pulpo cocido

Aceite de oliva

Sal marina

Método:

Hervir la hueva en agua salada, dejar enfriar y cortar. Mezcle tomates, pimientos y cebolla con aceite de oliva y sal. Cubra con huevas y extras si usa. Enfriar antes de servir.

Porra Antequilerana – Sopa espesa de tomate y pan

Piense en Porra como el primo de Gazpacho, un fría y rica puré de tomates, pimientos, ajo y pan de un día, todo emulsionado en una base rosada cremosa con generosas glugs de aceite de oliva. El nombre proviene de la maja de madera (porta) se usa para mezclarlo a mano. Originalmente hecho sin tomate, evolucionó después del columbo y ahora está cubierto con huevos duros y jamón serrano. Perfecto para el almuerzo con un vaso frío de finos.

Ingredientes:

Tomates maduros de 1 kg

½ pimienta verde

¼ de pimiento rojo

2 dientes de ajo

500 g de pan blanco rústico, empapado

250 ml de aceite de oliva

Sal

Decora: huevo hervido picado, Jamón Serrano

Método:

Mezcle tomates, pimientos, ajo y pan en una pasta espesa. Vierta lentamente el aceite para crear una emulsión suave. Sazone y relájate bien. Decorar antes de servir.

Ensalada de Pimientos Asados – Ensalada de pimienta asada

Un alimento básico de la barbacoa se convirtió en delicadeza local, Ensalada de Pimientos Asados (ensalada de pimienta asada) es tan simple como es: pimientos rojos y verdes carbonizados, a veces con tomate asado, en rodajas y empapadas en aceite de oliva, vinagre y un toque de sal. Una dispersión de cebolla cruda agrega crujido. Tradicionalmente cocinados sobre esquejes de vid en las colinas alrededor de Málaga, una vez se sirvió junto a chanqués (ahora un manjar prohibido).

Ingredientes:

2 pimientos rojos

2 pimientos verdes

1–2 tomates maduros (opcionales)

1 cebolla, en rodajas finas

2 cucharadas de vinagre

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Método:

Pimientos asados (y tomates, si se usan) hasta que se carbonizan. Coloque en un tazón cubierto para vapor. Pele, corte en tiras y combina con cebolla. Vístase con aceite, vinagre y sal. Deja sentarte antes de servir.

Pipirrana: la ensalada picada andaluciana

Crunchy, colorido e infinitamente adaptable, Pipirrana es la respuesta de Málaga a la ensalada mediterránea. Tradicionalmente comido por los trabajadores de viñedos como una comida del mediodía, es ligero, hidratante y lleno de sabor.

Ingredientes:

2 tomates maduros, finamente picados

1 pimienta verde, cortada

½ pepino, cortado en cubitos

¼ cebolla roja, finamente picada

1 huevo hervido, picado (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de vino blanco

Sal

Método:

Picar todos los ingredientes en trozos pequeños y uniformes. Vístase con aceite de oliva, vinagre y sal al gusto. Mezcle bien y deje reposar 20 minutos antes de servir.

Haga clic aquí para leer más noticias de comida y bebida de Olive Press.