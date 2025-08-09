En fotos: escenas desgarrador cuando se extiende el fuego en la icónica Mezquita de Córdoba de España

Un gran incendio estalló en la icónica mezquita de Córdoba convertida en catedral el viernes por la noche en escenas desgarradoras que recuerdan al incendio que atravesó Notre Dame en París.

Los miedos se montaron rápidamente de que el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO podría perderse ya que los videos compartidos en las redes sociales mostraron llamas y humo que envuelven un área del monumento medieval.

Me Acaban de Pasar Este Vídeo del Interior de la Mezquita de Córdoba en Llamas. Estoy Desolado. El Alma Rota. Quienes Amamos Nuestra la cultura y la propia Historia Tenemos El Alma Rota. Abrazo A Nuestros Hermanos Cordobeses.

Pero el alcalde de Córdoba dijo que los bomberos contenían rápidamente el incendio y salvaron a la catedral de la destrucción total.

“El monumento se salva. No habrá propagación, no será una catástrofe, lo exprese así”, dijo Jose Maria Bellido en Cadena TV.

Estoy en Shock. Lo más IMPORTANTE POR SUPUESTO ES DE NO PERSONA DE PERSONALES DE PERSONALES POR EL INCENDIO. Pero ver Estas Imágenes de la Mezquita de Córdoba Ardiendo Ahora Mismo es Desolador …

pic.twitter.com/px1gu2wbmn – Bart Dobao (@Bartdobao19) 8 de agosto de 2025

Se desplegaron unos 35 bomberos y seis camiones de bomberos para contener el incendio, que según los informes comenzó después de que una máquina mecánica de barrido se incendió.

Desafortunadamente, el techo de una capilla donde estalló el fuego se derrumbó en las primeras horas del sábado por la mañana, mientras que otras dos capillas fueron dañadas por las llamas.

La Mezquita de Córdoba dio la bienvenida a más de dos millones de visitantes en 2024, y los turistas pudieron ingresar al edificio el sábado como de costumbre, con solo el área afectada por el infierno cerrado al público.

La Mezquita es uno de los ejemplos más conocidos de España de arquitectura cristiana-madrugada.

El sitio se construyó originalmente como una iglesia visigótica en el siglo VI antes de que el gobernante musulmán de la ciudad del sur de la ciudad del sur de la ciudad del sur fuera construida entre los siglos XVIIIII.

La Mezquita atrae a más de dos millones de visitantes al año. Crédito: Cordon Press

Después de que los cristianos reconquistaron España en el siglo XIII, el edificio se convirtió en una catedral.

La Mezquita es ampliamente considerada una joya de la arquitectura islámica y es más famosa por su vasto salón hipostilo lleno de filas de llamativos arcos de herradura rojo y blanco.

