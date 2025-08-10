Papá y los niños rescatados después de que la canoa caza en el río Genil de España

Un padre y sus dos hijos de ocho y 10 años tuvieron que ser rescatados después de que su canoa volcó, dejándolos aferrados a un pequeño islote de río.

Habían estado remando a lo largo del río Genil cerca de Cuevas de San Marcos en Andalucia cuando su bote volcó en la poderosa corriente.

Inicialmente, el trío fue barrido por una corriente poderosa, pero logró aferrarse a un islote rodeado de vegetación espesa y cortada de ambas riberas.

Los oficiales civiles de Guardia lanzaron una operación de búsqueda, la policía local y los bomberos de Antequera, pero los esfuerzos iniciales para encontrarlos quedaron vacíos.

Finalmente, los equipos de rescate vieron a la familia encaramada en la isla cubierta, pero la densa maleza y una corriente feroz hicieron que llegar a ellos fuera un gran desafío.

Los equipos de bomberos se abrieron paso a través de la espesa vegetación en el río para abrir un camino hacia el islote, finalmente logrando rescatar a los niños primero, seguido de su padre.

Los tres fueron revisados por médicos en la escena y, aparte de algunos rasguños, se decía que tenía buena salud.

