La población de Málaga resume gracias a la afluencia extranjera: ahora casi 1.8 millones

Málaga está en auge, y se debe principalmente a los extranjeros que se mudan.

La provincia ha visto a su población crecer a casi 1,8 millones, gracias en gran parte a una afluencia extranjera.

Málaga ahora tiene 1.798,265 residentes, un salto de 14,951 en comparación con el mismo período en 2024. De ellos, 10,654 eran ciudadanos extranjeros, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE).

Eso hace que Málaga sea una de las provincias de más rápido crecimiento de Andalucia, solo superada por el Sevilla.

Los grupos más grandes que llegaron en el segundo cuarto de 2025 fueron los colombianos (760), los marroquíes (730) y los argentinos (550).

Los datos también revelan un perfil de edad cambiante, con un crecimiento constante entre 20 y tantos jubilados tempranos, mientras que el número de niños pequeños en la provincia ha disminuido.

Esto refleja las tendencias nacionales. La población de España alcanzó un récord de 49.3 millones este verano, con llegadas extranjeras alimentando la mayor parte del aumento.

En el segundo trimestre del año, el país agregó 119,811 personas, 95,277 de las cuales eran ciudadanos extranjeros.

En Andalucia Málaga y Sevilla continúan creciendo rápidamente, mientras que las provincias interiores como Córdoba y Jaen están perdiendo residentes. Córdoba cayó a 770,692 personas, y Jaen cayó a 617,879.

En otros lugares, Cádiz tiene una población de 1.26 millones, Granada se encuentra en 947,715 y Almería tiene 777,156.

