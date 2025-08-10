El ‘yate Dolphin’ de € de Dubai Prince toca la cabeza mientras atracan en la Malaga de España

Bring en el agua está de vuelta en Málaga, y esta vez está en un nivel completamente nuevo.

El yate Yas, propiedad del príncipe heredero de Dubai, Hamdan bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, mejor conocido como Fazza, ha amarrado en la capital de Costa del Sol, atrayendo a las multitudes de curiosos espectadores en Muelle Uno.

Apodado el ‘Yate Dolphin’ gracias a su forma curvilínea inspirada en el marino, este palacio flotante mide 141 metros de largo y está equipado con todo lo que un multimillonario podría soñar, incluido un helipuerto, múltiples piscinas, un spa, barras y paredes de vidrio en azul.

Con suficiente espacio para más de 100 personas, entre invitados y tripulación, y un precio estimado de 160 millones de euros, el YAS tiene un pasado sorprendente. Originalmente fue construido en 1978 como una fragata de la Armada holandesa llamada HNLMS Piet Hein. Más tarde fue transformado por los constructores navales Abu Dhabi Mar en un mega-Yacht, reemplazando la estructura militar de acero con una elegante superestructura compuesta para crear una embarcación adecuada para la realeza.

Los interiores minimalistas pero ultra chic son el trabajo de Pierrejean Vision Design Studio, aunque se sabe poco más sobre las lujosas entrañas del yate: Fazza mantiene su estilo de vida de lujo firmemente en secreto.

No está claro cuánto tiempo los YA permanecerán atracados en Málaga, o cuál es el propósito de esta visita, pero no es su primera vez aquí. Los lugareños pueden recordar sus pasadas pasadas en 2015, 2022, 2023 y 2024, con cada llegada generando mucho zumbido.

Con una fortuna personal estimada de 400 millones de euros, el Príncipe que busca emocionante no es ajeno a los titulares mundiales, a menudo vistos paracaidismo, carreras de caballos o viviendo con estilo.

