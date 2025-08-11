El avión ligero se estrella y explota en llamas, matando a dos personas en Valencia

Hijo de un ex ministro de finanzas de Valencianos murió en un accidente de avión ligero el sábado.

Dos hombres perdieron la vida alrededor de las 11.25 a.m., poco después de que el avión dejó el aeródromo de Requena en la provincia de Valencia.

La nave terminó siendo quemada en gran medida en un campo entre Los Isidros y Los Duques de la carretera N-332.

La Guardia Civil y el equipo de accidentes de aviación civil son investigaciones líderes.

Los hombres fallecidos han sido nombrados abogados, Antonio Birlanga Blanquer, de 58 años, que era hijo de Antonio Birlanga Casanova, el primer ministro de finanzas de la región de Valencia entre 1982 y 1993.

El piloto fue el empresario Narciso Martinez Peñalver- en sus 70 años, con muchas horas de vuelo en su haber y un ex miembro del Requena Aerodrome Club.

Ambos vivían localmente y fueron vistos teniendo algo de comer en el aeródromo alrededor de las 11.00 a.m.

Es el undécimo accidente de avión ligero en la comunidad Valenciana desde 2000 para involucrar al menos una mortalidad.

