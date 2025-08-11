Apuñalamiento en Puerto Banus: un adolescente terminó en el hospital mientras los espectadores observaban con horror

Una violenta pelea callejera en Puerto Banús, Marbella, dejó a un adolescente en el hospital y una persona bajo arresto en las primeras horas del sábado por la mañana, según El español.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 1:40 am en la Avenida Julio Iglesias fuera de un restaurante. La pelea involucró a alrededor de diez jóvenes.

La policía dice que la víctima herida, que es menor de edad, fue apuñalada en el brazo y requirió al menos veinte puntadas en el Hospital Costa del Sol.

La policía local y nacional, junto con los equipos médicos de emergencia, fueron llamados a la escena después de que múltiples testigos informaron la pelea.

Uno de esos testigos que habló con reporteros de El españoldijo el ambiente tranquilo de su cena en el Daytona Grill & Bar se convirtió en “caos” cuando el grupo comenzó “una pelea feroz”.

Vio a un participante golpear tan fuerte que quedó inconsciente durante cinco o diez minutos antes de ser retirado de la escena.

También escuchó a personas gritar para “agarrar el cuchillo” y afirmó que varios otros en la pelea estaban armados.

Poco después, el testigo vio al adolescente lesionado con un torniquete improvisado y sangre corriendo por su brazo, aparentemente de un apuñalamiento o un corte de vidrio.

El suelo donde había caído el hombre inconsciente estaba cubierto de vidrios rotos.

El testigo también describió escuchar “dos flequillos” durante la pelea, seguido de una mujer gritando que uno de los jóvenes tenía una pistola.

Preocupado por un posible tiroteo, él y otros volvieron a entrar en el restaurante para esconderse.

La causa de la pelea aún se desconoce, y la policía no ha confirmado si se realizarán más arrestos.

