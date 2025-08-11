Retiro espiritual en Costa Blanca Villa suministró drogas psicotrópicas a invitados bien remunerados

Tres personas han sido arrestadas por proporcionar drogas psicotrópicas prohibidas en un retiro espiritual que opera desde una villa pedregadora.

También se están investigando a otros cinco, ya que a los invitados se les cobró un promedio de € 1,000 por estadía en la propiedad rural.

La Guardia Civil dijo que el dinero facturado el año pasado totalizó varios cientos de miles de euros recaudados principalmente en efectivo y no declarado para las autoridades.

LEER MÁS:

Rincón de poción

El operador tenía una gran cantidad de cuentas bancarias en varios países para tratar de ocultar sus ganancias.

Un invitado anterior se quejó del grupo en marzo que anunció en línea como un retiro espiritual internacional superior y afirmó haber ganado premios por sus servicios.

Atrajo a clientes extranjeros, principalmente de Europa, prometiendo un momento místico y beneficioso para mejorar la salud.

Los paquetes de vacaciones ofrecieron a las personas la oportunidad de usar medicina de curación tradicional con Ayahuasca, San Pedro Cactus y Kambo Toad Venom.

Los retiros se llevaron a cabo en grupos de hasta 20 asistentes, que fueron supervisados por seis empleados de la compañía.

El operador emitió una declaración la semana pasada diciendo que no usaron ceremonias ilegales en sus ceremonias de curación.

Área de preparación de drogas

Dos búsquedas de Guardia, una en la villa en sí, produjeron 11 litros de ayahuasca preparados para el consumo, 117 especímenes de San Pedro cactus, varias botellas de secreciones de kambo sapo, siete kilos de mimosa, 368 kilogramos de semillas armales y tabletas de 945 ritalin.

El grupo tenía su propio laboratorio ‘rudimentario’ para preparar diversos brebajes en condiciones antihigiénicas.

Los cargos establecidos son el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la membresía de una organización criminal.

Haga clic aquí para leer más noticias de Costa Blanca de Olive Press.