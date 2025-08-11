El turista británico le robó el reloj Rolex de 40k en la calle Mallorca mientras la pequeña hija grita con horror

Un turista británico tenía su reloj Rolex arrancado de su muñeca mientras caminaba por una calle Mallorca con su esposa y su pequeña hija.

El robo violento ocurrió el viernes alrededor de las 11 p.m.en Port d’Andratx.

El Ultima Hora El periódico informó que tres hombres salieron de un automóvil cerca de un prominente hotel.

Los ladrones apuntan a relojes de alta gama

Se acercaron al británico de 44 años que acababa de estar en un restaurante con su familia.

Los hombres, todos con caras cubiertas, fueron directamente a ellos y mantuvieron al británico que valientemente trató de resistir.

En cuestión de segundos su reloj por valor de € 40,000 fue eliminado cuando su hija gritó.

El personal y los invitados en el hotel se apresuraron después de escuchar la conmoción, pero los ladrones volvieron a su automóvil con el botín y se fueron a alta velocidad.

El Andratx Policia Local and Guardia Civil habló con varios testigos para reunir detalles sobre los ladrones.

Se están revisando imágenes de seguridad a través del puerto de Andratx para ver si los perpetradores fueron atrapados en la cámara.

Una fuente involucrada en la investigación dijo Ultima Hora que los delincuentes casi seguramente habían identificado al turista británico horas antes como un posible objetivo.

