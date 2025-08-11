Motociclista asesinado después de chocar con jabalí en Valencia Road

Un motociclista murió el viernes después de chocar contra un jabalí que cruzó una carretera de la provincia de Valencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.50 p.m. en el CV-675 en el municipio de Gandia.

El hombre de Gandia, de 51 años, viajaba en la sección entre las rotondas de L’Ermita y Cami Pinet.

LEER MÁS:

Nueva señal de advertencia de jabalí, CV-675

La visibilidad reducida significaba que el motociclista no podía hacer nada para esquivar el jabalí.

Los oficiales civiles locales y de Guardia de Gandia Policia fueron a la escena junto con médicos, que solo podían confirmar la muerte del hombre.

La sección del CV-675 junto con las carreteras en Oliva y entre Gandia y Villalonga, especialmente en las áreas de Hillier, son más susceptibles a los jabalíes, lo que resulta en accidentes.

Hace solo unos meses, el Consejo Provincial de Valencia erigió varias señales de advertencia de jabalí, incluida una apelación para reducir la velocidad, especialmente por la noche.

Los accidentes o casi falsas que involucran a los animales salvajes se vuelven más frecuentes en la región a medida que bajan de las colinas más secas a áreas residenciales que buscan alimentos y agua.

El año pasado, un ciclista en Castell de Castells resultó gravemente herido después de desviarse para evitar un jabalí.

