Reloj: Policía Frogmarch Uno de los perros de narco más buscados de Europa de su villa de lujo en la costa sur de España

Fue justo después del amanecer cuando los oficiales civiles de Elite Guardia llegaron a un tranquilo vecindario en la ladera de Almuñadar en la Costa Tropical de Granada.

Momentos después, uno de los narcotraficantes más buscados de Europa fue salir de una villa de lujo esposado.

Juxhin Drazhi, un supuesto jefe de la mafia albanés buscado por Interpol, atornillado para la parte posterior de la propiedad cuando el Rapid Action Group (GAR) se mudó el 22 de julio.

En un último esfuerzo para escapar, torció una pendiente empinada y rocosa, pero los agentes colocados en la ladera estaban esperando.

El hombre de 36 años, acusado de ejecutar una tubería de cocaína y cannabis entre España e Italia, fue detenido junto a su guardaespaldas, armado siniestramente con una pistola silenciada, que se rindió sin pelear.

Los investigadores dicen que la villa, equipada con acabados de lujo y encaramados lo suficientemente altos como para ver cada carretera dentro y fuera, fue elegida para detectar la policía mucho antes de llegar.

Drazhi rara vez se fue, confiando en colaboradores de confianza para traer suministros para evitar el reconocimiento.

Su captura es parte de una importante investigación albanesa sobre el poderoso clan Elvis Doçi, dirigido por el tribunal especial contra la corrupción y el crimen organizado en Tirana.

La pistola silenciada que los oficiales se recuperaron de la villa de lujo

A principios de este año, más de 50 sospechosos fueron arrestados en la ciudad portuaria de Durrës y 12 millones de euros en activos incautados. Las autoridades anti-mafias italianas también trabajaron en el caso.

Dentro de la villa de Almuñecar, los oficiales encontraron armas de fuego, pasaportes forjados y tarjetas de identidad, y una colección de relojes de alta gama.

Funcionarios de Albania dicen que Drazhi ya había perdido una compañía y nueve propiedades por órdenes de confiscación antes de su arresto en España.

Ahora está bajo custodia esperando la extradición a Albania, donde los fiscales están preparando cargos de crimen organizado y tráfico que podrían verlo pasar décadas tras las rejas.

