Alicante se vuelve más difícil en el ruido nocturno para el resto del verano después de las quejas de los residentes

El Ayuntamiento de Alicante ha endurecido la aplicación de las reglas de límite de ruido después de las quejas de los residentes sobre niveles excesivos, especialmente por la noche.

Una campaña se realizará hasta el 30 de septiembre con alrededor de 50 oficiales locales de Policia Alicante en patrullas nocturnas.

Se centrarán en posibles interrupciones de la ley entre las 10 p.m. y las 8 a.m.

Consejero Calero

El concejal de seguridad de Alicante, Julio Calero, dice que la autoridad quiere asegurarse de que los residentes obtengan su derecho a una noche pacífica y mejorar la calidad de vida en los distritos de la ciudad.

“Esta campaña tiene como objetivo reducir las quejas de ruido nocturno y crear conciencia entre los ciudadanos y las empresas sobre la importancia de respetar los límites de sonido”, dijo.

“Nuestro objetivo es actuar de manera proactiva en las áreas de la ciudad que han sido identificadas como que tienen los mayores problemas”, agregó el concejal.

Inevitablemente, el enfoque serán áreas de ocio, calles con una gran cantidad de negocios de hospitalidad, parques, cuadrados más áreas residenciales que tienen antecedentes de quejas de ruido.

El endurecimiento también incluye garantizar que las actividades de trabajo ruidosas no se ejecuten fuera de las horas normales, así como conducir con música alta con ventanas de automóviles enrolladas.

Las personas que organizan fiestas privadas han sido advertidas sobre los niveles de ruido en exceso, mientras que las playas y las terrazas también serán monitoreadas.

Calero dijo que los medidores de nivel de sonido se utilizarán si es necesario y que la policía tendrá la autoridad para ordenar el final inmediato de cualquier evento ruidoso y desalojar a los participantes si las leyes se han roto.

Las leyes de contaminación acústica de Alicante tienen multas de hasta 600 € por delitos menores, mientras que el soporte de infracciones “muy graves” puede atraer sanciones de entre € 12,001 y € 300,000.

