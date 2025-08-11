Los adolescentes de Gibraltar arrestados en España después de colarse en el parque de diversiones de Tivoli cerrado a largo plazo

Dos gibraltarianos de 16 años han sido atrapados entrados en el parque mundial de atracciones de Tivoli de Benalmadena en las primeras horas.

Las cámaras de seguridad los recogieron forzando una puerta de emergencia en el lado este del parque alrededor de las 2 de la mañana del lunes por la mañana.

La pareja luego deambuló entre los paseos y los edificios, filmándose a medida que avanzaban, antes de dirigirse hacia el paso de la atracción terrorista.

El ex personal de Tivoli, que todavía vigila el sitio, rastreó a los intrusos de forma remota y llamó a la Policía Nacional, informa AZ Costa del Sol.

Los oficiales llegaron en cuestión de minutos y detuvieron a los adolescentes por la atracción Jurásica, ubicada sobre la casa embrujada.

Surgió que estaban de vacaciones con sus padres en un hotel cercano de Benalmadena.

Los videos grabados dentro del parque fueron eliminados antes de que la pareja fuera llevada a la estación de policía, donde fueron retenidos hasta que llegaron sus guardianes.

El robo es el último de una serie de incursiones no autorizadas en el parque que alguna vez fue, que ha estado cerrado durante años.

Los ex empleados dicen que los incidentes se habían calmado en los últimos meses, y el último caso en enero involucraba a otros dos menores.

Agregaron que los adolescentes afirmaron que los amigos habían hecho lo mismo “hace unos meses”, pero insistieron en que cualquier clip de circulación fuera más antiguo, disparado antes de que se instalara un sistema de cámara moderno en 2022.

Tivoli permanece cerrado mientras su propietario, el Grupo Tremon, prepara un proyecto de reurbanización para su presentación al gobierno regional andaluciano.

Los partidarios esperan que el plan no solo devuelva la vida a la atracción legendaria, sino que también dan un impulso al sector de turismo y ocio de Benalmadena.

