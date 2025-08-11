Home Locales Horror en Málaga cuando el hombre nigeriano aplasta a la botella de...

Horror en Málaga cuando el hombre nigeriano aplasta a la botella de champán sobre la cabeza de la novia sueca durante la pelea de la habitación del hotel

Una pelea de la habitación de hotel Málaga vio a una mujer apuñalar a su novio después de que él le rompió una botella de champán en la cabeza.

Ambos han sido arrestados por la Policia Nacional.

La pelea estalló antes de las 5 de la mañana del miércoles pasado en el hotel no identificado en la Avenida Luis Buñuel de la ciudad.

Diario sur informó que la Policia Nacional y los paramédicos descubrieron lesiones para ambos, con un rastro de sangre a lo largo del piso.

La mujer sueca y su pareja nigeriana son residentes españoles y viven en otra parte del país.

Ambos salieron mal con la hembra sosteniendo moretones y una lesión cerca de una de sus oídos, mientras que el hombre había cortado una pierna y otra de su lado.

Su hilera verbal se volvió violenta con el novio agarrando una botella de champán y destrozándola en la cabeza de su compañero y golpearla.

Ella respondió apuñalándolo con un trozo de la botella rota.

La pareja fue llevada al hospital en Málaga y luego fueron acusados de causar lesiones.

Ninguno estaba preparado para hacer una declaración en la estación de policía.

