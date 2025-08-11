Video Exclusivo: Mira como incendios forestales causa el caos en la tarifa de España: las llamas amenazan a las villas millonarias mientras 2.000 huyen

Olive Press tiene videos exclusivos de un incendio forestal feroz que se desgarra a través de la costa de lujo de Tarifa, con una villa en llamas, ya que más de 2.000 personas aterrorizadas se vieron obligadas a huir de hoteles y casas multimillonarias.

El nuevo incendio estalló justo después de las 2 p.m. hoy en la Sierra de la Plata, un tramo de lujo de la costa de Cádiz bordeada de mansiones con acantilados y apreciado por sus playas virgen.

Impulsados por los vientos de Levante que se rompen hasta 50 km/h, las llamas rugieron cuesta abajo hacia la exclusiva finca de Atlanterra y la Montaña de Los Alemanes, donde las villas extendidas cambian de manos por millones.

Se ordenó a los turistas tomar el sol en Bolonia Beach para evacuar, mientras que se vaciaron los hoteles de lujo. A los que no están evacuados se les ha dicho que sellaran sus casas contra el humo de la asfixia.

Nuestras imágenes muestran columnas negras en el cielo cuando los helicópteros y los aviones anfibios bombardean el infierno. En un clip dramático, las llamas devoran una villa blanca, mientras que los equipos de bomberos se luchan para detener el incendio que salta a las propiedades vecinas.

Seis equipos de bomberos forestales, dos helicópteros, dos aviones de bombardeo de agua y múltiples camiones de bomberos están encerrados en una batalla desesperada para contener las llamas antes del anochecer. Los funcionarios advierten que la pelea podría durar hasta el martes con fuertes vientos que se espera continuar.

El desastre llega solo un día después de otro fuego, en una parte diferente de Tarifa, que obligó a 1.500 personas a evacuar, se declaró extinguido.

