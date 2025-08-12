El nuevo incendio forestal llega a la Tarifa de España: Flames Rage cerca de las famosas playas de Bolonia y Atlanterra

Un nuevo incendio ha estallado en Tarifa cerca de las playas populares de Bolonia y Atlanterra.

Alrededor de seis escuadrones de bomberos forestales, técnicos especializados y camiones de bomberos están abordando el incendio, que comenzó alrededor de las 2pm hoy, junto con los bomberos de Tarifa y Algeciras.

Ha habido informes de helicópteros que transportan agua sobre Atlanterra, mientras que las plumas de humo oscurecieron el cielo cerca de Playa de los Alemanes.

Un fuerte viento de Levante está ridiculizando 30-50 km/h haciendo que la contención sea aún más dura.

Foto: Infoca

Esto se produce poco más de un día después de que las autoridades declararon completamente extinguidas un gran incendio forestal Tarifa que comenzó el 5 de agosto cerca de La Peña.

Ese incendio arrasó 283 hectáreas en dos parques naturales protegidos, El Estecho y Los Alcornocales, obligando a 1.500 turistas de campamentos y hoteles en medio de la temporada alta de verano.

La tierra quemada incluyó matorrales raros y áreas protegidas importantes para la conservación de aves, parte de una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO.

En otros lugares, España está en el control de una de sus peores temporadas de incendios forestales en años, con un fuego que afecta a miles de hectáreas y forzando evacuaciones de aldeas y sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Entre el 1 de enero y el 3 de agosto, se han quemado más de 39,000 hectáreas en todo el país, un aumento del 9% en comparación con el año pasado, aunque aún por debajo del promedio de la década.

LEER MÁS:

Pero con casi 4.800 incendios registrados, el número de incendios forestales ‘grandes’ que superan 500 hectáreas en lo que va del año ha superado la norma de 10 años.

La peor región golpeada es el noroeste de España, hogar de casi el 40% de los incendios de este año, seguido de la costa mediterránea y las zonas adentro.

Galicia continúa luchando contra múltiples llamas activas. Un incendio importante en Castro de Escuadro, Ourense, quemó 300 hectáreas antes de que se rebajaron los niveles de emergencia, mientras que otros incendios se enfurecen en Lugo, Pontevedra y provincias cercanas.

Castilla y Leon también está bajo asedio, con aproximadamente 10 incendios forestales activos. El más grande, cerca de Molezuelas de la Carballeda en Zamora, ha arrasado 3.500 hectáreas y ha obligado a los aldeanos a huir. Otro incendio en los Yeres de Leon ha desplazado a unas 800 personas y amenaza las famosas minas de oro romanas de Las Medulas, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La costa de Galicia y Extremadura también han visto daños graves.

Las autoridades advierten que el alto riesgo de incendio permanece debido a las temperaturas abrasadoras de este verano de más de 40 grados, e incluso los chaquetas que se han controlado podrían estallar nuevamente a medida que avanza el abrasador verano.

Haga clic aquí para leer más noticias de Andalucia de Olive Press.