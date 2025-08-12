El consejo español contrata a detectives privados para tomar medidas enérgicas contra el abuso de licencia por enfermedad

Fuyengirola Town Hall está contratando detectives privados para espiar a los trabajadores del consejo enfermo, en un intento por abordar lo que llama el ausentismo “altísimo”.

El consejo quiere que las propuestas de contrato valen alrededor de € 18,000 al año para contratar fisoteros que colocarán al personal reclamando licencia por enfermedad, vigilando en casa y en cualquier otro lugar donde puedan ir.

Quieren atrapar a cualquiera que haga trabajo físico o que conduzca, cualquier cosa que demuestre que no están realmente “apagadas”.

Los jefes del ayuntamiento insisten en que la medida es totalmente legal y necesaria porque el ausentismo en algunos departamentos alcanza alrededor del 10%. Dicen que no es el único paso que se está tomando, con controles de salud y otras medidas en curso.

El consejo enfatiza que el personal enfermo aún recibe salario completo, pero quieren detener cualquier posible abuso de fondos públicos. Los contratos de detectives anteriores se han firmado antes, por lo que esto no es el primero para la autoridad local.

El espionaje incluye cavar en las redes sociales y otra información personal para construir una imagen completa, todo para asegurarse de que los trabajadores no trabajen en secreto en otro lugar o hagan cualquier cosa que se enfrente con su supuesta enfermedad.

Fuyengirola dice que está tomando medidas enérgicas para asegurarse de que el dinero de los contribuyentes no se desperdicie y para mantener los servicios públicos funcionando sin problemas.

