Un tercio de las casas en esta ciudad española se adquieren en una semana, y puede sorprenderte

No es Madrid, Barcelona o incluso Málaga.

El mercado inmobiliario de más rápido movimiento en España en este momento es Granada, donde casi una de cada tres casas cambia de manos en menos de siete días.

La ciudad andalucia encabeza la Liga Nacional para las llamadas ‘ventas expresas’, propiedades que figuran por menos de una semana antes de encontrar un comprador, según un nuevo estudio del portal de propiedades Idealista.

La participación del 32% de Granada eclipsa el promedio nacional del 13%, que en realidad ha bajado ligeramente del 14% hace un año.

LEER MÁS: El mercado inmobiliario de España ve una caída repentina e histórica en el suministro de casas disponibles, a excepción de Málaga

Pero el hogar de la Alhambra no es el único lugar menos popular para dominar las clasificaciones. Luego viene Huesca (27%), Soria (25%) y el enclave de África norte de Ceuta (23%).

La tradicional casa de poder de Madrid se encuentra más abajo en la lista al 18%, mientras que Barcelona, Málaga y Palma rondan el 12%.

De hecho, los grandes nombres se han enfriado. La tasa de Barcelona ha caído al 12% en un año, mientras que Málaga cayó del 16%.

En el otro extremo del espectro, algunos mercados permanecen lentos. En Pontevedra, Badajoz, Ourense y Zamora, solo el 5% de las casas se venden en una semana.

El informe también destaca cómo las fortunas pueden cambiar rápidamente. Soria ha visto el aumento más dramático, desde las ventas de Zero Express en el mismo trimestre del año pasado hasta un trimestre de todas las transacciones ahora. Ceuta ha saltado del 6% al 23%, mientras que Huesca saltó del 12% al 27%.

LEER MÁS: El poder de gasto de los compradores de propiedades extranjeras en España se subió a 2024 a medida que los precios se disparan

A nivel provincial, Granada todavía sale a la cima con una cuarta parte de todas las casas vendidas en menos de una semana, por delante de Soria (20%) y Alava (19%).

Los expertos en propiedades señalan la combinación única de factores de Granada, incluidos precios relativamente asequibles, una fuerte demanda de alquiler de los estudiantes y una afluencia de compradores que buscan oportunidades de estilo de vida e inversión como alimentación del ritmo vertiginoso.

Con el mercado aún caliente en bolsillos como Granada pero desacelerando en otros, las cifras subrayan la naturaleza cada vez más localizada del auge inmobiliario de España.

Los expertos en propiedades sugieren que las ciudades más pequeñas y menos conocidas a veces pueden superar a los grandes bateadores porque la demanda se concentra en un grupo mucho más estricto de casas.

LEER MÁS: Última protesta por los altos precios de las propiedades causadas por el turismo de masas en Alicante

En lugares como Soria, Huesca o Ceuta, el mismo efecto puede amplificarse por un suministro limitado: cuando aparece la casa adecuada, los compradores locales y los inversores oportunistas están listos para saltar.

El informe Idealista analizó las ventas registradas en el segundo trimestre de 2025.

Haga clic aquí para leer más noticias de propiedad de Olive Press.