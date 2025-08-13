Colapso en las ventas europeas de autos Tesla deletrea malas noticias para Valencia de España

Tesla ha detenido los planes de expansión en Valencia después de una caída en dos tercios de sus ventas europeas. Esto se produce después de que se haya firmado un acuerdo prometedor con el gobierno regional en junio de 2023, que ahora no se concretará.

Esta decisión deja a Valencia con menos medios industriales, y es un golpe para la economía de la región, ya que muchos trabajos previamente prometidos ahora no serán posibles.

En Alemania, el mercado europeo líder Tesla vendió solo 1110 unidades en julio, lo que refleja una caída del 55% en las ventas. En otros lugares, en el Reino Unido, Tesla ha visto una caída del 60% en las ventas, de 2462 unidades el año pasado a 987 este año. Esto se produce a pesar del dominio de Tesla con su gigafactory en Berlín, Alemania, que es la primera instalación de fabricación de la compañía en Europa.

Leer más: Tesla de Elon Musk reveló como fabricante de automóviles interesado en abrir la fábrica en el área de Valencia de España

Los competidores como Volkswagen, mientras tanto, han capitalizado la disminución de la demanda de Tesla. La gigafactory del grupo alemán en Sagunto de Valencia continúa en construcción, con una producción programada para 2026 y miles de empleos en fila.

En los últimos meses, Tesla se ha convertido en una serie de controversias bajo el timón de Elon Musk, y puede perder cada vez más su dominio anterior en el mundo de los vehículos eléctricos.

Leer más: Las ventas de Tesla se desploman en Europa en potencial dolor de cabeza para Elon Musk: entregas de autos eléctricos rivales sobre más del 500% en España

Haga clic aquí para leer más noticias de España de Olive Press.