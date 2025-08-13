Sospeche de España: los incendios en el sitio de Tarifa y la UNESCO Las Medulas declararon “intencional”, mientras que el bombero admite haber comenzado un infierno separado que quemó 2,000 hectáreas “para darse más trabajo”

España actualmente está lidiando con una serie de incendios forestales devastadores en todo el país que parecen tener orígenes cada vez más sospechosos.

Alrededor de ocho incendios principales han destruido miles de hectáreas y evacuaciones de masas forzadas en los últimos días, desde Tarifa hasta los suburbios de Madrid y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Leon.

Los expertos han declarado que al menos tres de ellos se ajustan a un patrón inquietante después de que las autoridades andalucianas declararon deliberadamente el devastador incendio de Tarifa.

Mientras tanto, un bombero ha confesado la prenda de fuego masivo en Ávila que quemó miles de hectáreas y forzó el confinamiento de dos ciudades simplemente “se dio más trabajo”.

La devastación de la Sierra de la Plata de Tarifa después del segundo incendio en una semana fue controlado. Infoca

El incendio en Tarifa, el segundo en una semana, forzó la evacuación de más de 2,000 personas el lunes, y consumió más de 300 hectáreas de bosques protegidos en el parque natural del estrecho.

El concejal de Andalucia, Antonio Sanz, anunció el presunto incendio provocado durante una conferencia de prensa y pidió que el peso total de la ley fuera a los responsables.

“Estamos lidiando con intención maliciosa, mala fe e intentos de causar daño”, dijo Sanz a los periodistas.

“Las personas que pueden haber causado este fuego podrían haber provocado no solo una catástrofe natural, sino también daños incalculables a las personas y los medios de vida”.

El concejal enfatizó la gravedad de los incendios iniciales deliberadamente en una región cuya economía depende en gran medida del turismo, afirmando que los perpetradores “merecen una condena y rechazo absoluto de la población”.

Las autoridades revelaron que el incendio se originó en un ‘área oculta detrás de una roca’, pero confirmaron que poseen ‘datos y evidencia’ que respaldan la teoría de que se estableció deliberadamente.

El descubrimiento ha llevado a los servicios de emergencia a intensificar las operaciones de vigilancia en toda el área costera.

Las medidas de seguridad ahora incluyen patrullas de drones que vuelan sobre perímetros costeros y unidades de infoca reforzadas (Servicio de Prevención de Incendios Andalucios) específicamente encargadas de detectar actividades sospechosas.

Detenido un Trabajador de Extinción de Incendios Forestales por el Incendio de Cuevas del Valle (Ávila), Que Arrasó Cerca de 2.200 Hectáreas Hace dos semanas. El FUEGO OBDÓ AL CONTAMENTO DE DOS POBLACAS Y PUSO EN RIESGO A CIENTOS DE VECINOS. El Presunto Autor Confesó … pic.twitter.com/h0zsxwohnb – Guardia Civil (@Guardiacivil) 12 de agosto de 2025

Sanz apeló a la cooperación pública, instando a los residentes a llamar inmediatamente a 112 si detectan a alguien que “huye de las zonas de fuego” o que se comportara sospechosamente cerca de las áreas del bosque.

El incidente de Tarifa representa el segundo incendio importante en el área dentro de una semana, lo que plantea preocupaciones sobre un patrón potencial de establecimiento del fuego deliberado mientras España lucha contra su peor temporada de incendios forestales en años.

En el sorprendente caso de Avila a 600 km, el trabajador del servicio de bomberos sin nombre fue arrestado por presuntamente comenzar el incendio en Cuevas del Valle que destruyó casi 2.200 hectáreas hace solo dos semanas.

Durante el interrogatorio policial, según los informes, confesó que encender deliberadamente el incendio para crear un nuevo trabajo para sí mismo, una revelación que sorprendió a los investigadores y envió ondas de choque a través de los servicios de emergencia de España.

Ese incendio forzó el confinamiento de dos ciudades enteras y puso en riesgo a cientos de residentes antes de ser controlados por equipos de emergencia, incluida la persona que lo inició.

Mientras tanto, se cree que un antiguo sitio minero de minería de oro romano de Las Medulas en Leon, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, fue establecido por los incendiarios.

El desastre forzó la evacuación de hasta 1.400 personas cuando las llamas llegaron a edificios residenciales dentro del complejo de la UNESCO.

Toda la infraestructura turística en el sitio ha sido destruida, mientras que el calor extremo y los fuertes vientos crearon peligrosos ‘giratetes’ que escalonaron a los bomberos que intentaban controlarlo.

Los expertos agregaron incendio a la creciente lista de incendios sospechosos de España que amenazan los sitios naturales y las zonas económicas más preciosas del país.

Las autoridades españolas han prometido tomar medidas enérgicas contra cualquier persona declarada culpable de incendios provocados, con sanciones potencialmente que incluyen largas sentencias de prisión y reclamos de compensación masiva por daños ambientales y costos de respuesta a emergencias.

