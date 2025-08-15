MIJAS Fire Wildfire extinguido por los bomberos del bosque en España

Un incendio forestal en Mijas que comenzó ayer por la tarde ha sido controlado.

El incendio comenzó en el área de Cortijo de Los Ortejones, cerca de Santana Golf y envió un imponente penacho de humo a la deriva de Costa del Sol.

El incendio, que estalló alrededor de las 3.45 p.m., provocó una respuesta rápida de la Unidad de Infire Wildfire de Infoca, Brigadas de fuego de Mijas y Marbella, y la Guardia Civil. A las 9.20 p.m., Infoca declaró las llamas “bajo control”, pero los equipos permanecieron en la escena durante la noche para extinguir completamente los puntos críticos restantes.

? Declarado #Ifmijas (Málaga). Incendio Activo. ? 1 Pesado, 1 Ligero

? 1 Autobomba

???? 2 bricas, 2 Grupos de Bomberos Forestales, 2 Técnicos de Operaciones, 1 Agente de Medio Ambiente pic.twitter.com/uh9raor02w – Ema Infoca (@Plan_infoca) 14 de agosto de 2025

La ubicación del incendio, cerca del A-7053 La Cala a Enperrerríos Road, obligó a la policía a cerrar parte de la ruta como medida de seguridad. Aunque las llamas nunca amenazaron las áreas acumuladas, eran visibles desde millas de distancia.

Infoca revolvió tres aviones contra incendios, un helicóptero de alto nivel, un helicóptero mediano y un helicóptero ligero. En el suelo, un motor de bomberos, dos equipos de refuerzo y múltiples grupos de bomberos forestales se unieron a los técnicos de operaciones, un oficial ambiental y unidades de Mijas y Marbella.

