Se apoderó de Narco-Boat con un poderoso motor comienza una nueva vida como la embarcación policial de Costa Blanca

Un narcotraficante incautado de los narcotraficantes recibió una nueva oportunidad de vida al patrullar las aguas de Costa Blanca.

La embarcación de 7.40 metros de largo por valor de 75,000 €, tiene un poderoso motor de 300 caballos de fuerza y fue entregado por un tribunal al Javea Policia Local.

Apenas había sido utilizado por los delincuentes, con el motor, solo se acumulaba 50 horas antes de ser confiscado.

Antiguo narcotonaje

La nave semi-rígida permitirá a la policía mejorar sus patrullas, responder más rápido a los incidentes marítimos y ayudar en situaciones de emergencia.

Ayudará a equipos de botes recreativos, rescataciones de usuarios de kayaks y tablas de surf de paletas y también nadadores heridos en acantilados y calas aisladas.

El barco también patrullará aguas para garantizar que las motos de agua y los botes no ingresen áreas de baño marcadas o cuevas marinas.

Se considera un bote versátil que es perfecto para llegar a todas las áreas de la costa de Javea resistente y también puede acceder a los buzos.

Presentación de javea

El bote ha sido bautizado L’Scobeta en reconocimiento de la historia de Javea y las raíces marítimas.

L’Scobeta era el nombre de una antigua torre de vigilancia costera ubicada en el área de Granadella, un punto estratégico desde el cual se monitoreó la costa.

En una ceremonia de presentación, la alcaldesa de Javea, Rosa Cardona y la concejala de emergencias, Juan Ortola, dijeron que estaban contentos con la última adquisición para el local de la Policia que mejorará su servicio.

