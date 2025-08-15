El mejor policía antidrogas españolas en Mallorca detuvo bajo custodia sobre los enlaces a la pandilla de lavado de drogas y dinero al estilo de la mafia

Un inspector de policía español de alto rango fue arrojado tras las rejas sin fianza por las afirmaciones de que filtró información de alto secreto a una despiadada pandilla de drogas europea.

El inspector Faustino Nogales, una vez jefe de la Unidad de Narcóticos Elite del Grupo II en Palma, fue arrestado como parte de una investigación importante sobre un extenso imperio de control de dinero y que se mueve las drogas.

El hombre de 53 años fue transportado ante un juez ayer (jueves 14 de agosto) pero se negó a responder preguntas. El caso permanece bajo secreto estricto.

Las fuentes dicen que Nogales no está acusado de traficar directamente las drogas o lavar el efectivo del cartel, sino que se sospecha que alimenta a Intel sensible a los capos de la pandilla, Stefan Milojevic y Gonzalo Márquez.

LEER MÁS:

Se cree que ambos hombres dirigen una red comparada por los investigadores para la mafia Camorra, Sicilian o ‘Ndrangheta, que operan en todo el continente. Las escuchas telefónicas revelan que su objetivo era “inundar las islas balear con cocaína” y lavar las ganancias a través de un laberinto de compañías frontales.

El cartel ya está vinculado a un enorme transporte de cocaína de 675 kilo incautado en Valencia el mes pasado desde un camión con destino a Ibiza, un busto que provocó una serie de arrestos.

Según la policía, la pandilla contrabandeó el hachís del norte de África utilizando botes inflables de alta potencia, aterrizando en Ibiza antes de distribuir las drogas a España continental y otras islas baleares.

Nogales ahora enfrenta cargos de incumplimiento de secretos oficiales y abandono del deber: los delitos que los fiscales, según los fiscales, causaron ‘daños graves’ al interés público.

Haga clic aquí para leer más noticias de España de Olive Press.