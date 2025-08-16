MIRAR: Cómo Málaga planea transformarse con una cama de río seca de la ‘serie de puentes de jardinería’

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado planes ambiciosos para convertir el lecho seco del río Guadalmedina en una cadena de ‘puentes de plaza’ peatonales que vinculan a ambos lados de la ciudad.

El proyecto verá cinco de los puentes verdes construidos entre La Goleta y Santo Domingo, creando nuevos espacios públicos mientras mantiene el papel del río en la protección contra inundaciones.

Como parte del plan, las rutas de tráfico clave como Avenida Fátima y Avenida Rosaleda se moverán bajo tierra, dando paso a un amplio corredor verde en el corazón de la ciudad.

La concejala Maria Penélope Gómez Jiménez dijo que la iniciativa “ganaría el espacio ciudadano” y facilitaría que fuera y fuera del río.

Así será integración urbana del río guadalmedina en málaga. Lo cuenta la concertala de sostenibilidad medioambiental, Penélope Gómez. pic.twitter.com/nuacb4wstk – Ciudad de Málaga (@malaga) 14 de agosto de 2025

“Queremos enterrar las vías de Fátima y Rosaleda y mantener la función principal del río, para proteger la ciudad en caso de inundaciones”, dijo Gómez.

“De esta manera, crearemos un gran corredor verde, ganaremos más espacio para los residentes y mejoraremos la conexión entre ambas orillas del río”, dijo.

El esquema ha estado en proceso durante alrededor de cinco años y forma parte de una renovación urbana más amplia que en algún momento incluyó la modernización planificada del estadio La Rosaleda antes de la Copa Mundial 2030.

Sin embargo, Málaga se retiró de organizar partidos de la Copa Mundial 2030 el mes pasado: el Ayuntamiento y la Junta ahora reconsiderarán el futuro de La Rosaleda sin plazos de la Copa Mundial.

Los planificadores de la ciudad dicen que los cambios abordarán los desafíos urbanos de larga data al tiempo que agregan una vegetación muy necesaria al centro.

No se ha confirmado ninguna fecha de inicio para la construcción, pero el consejo insiste en que el trabajo continúa haciendo que el proyecto sea una realidad.

