Con nombres como Domecq, Cartier y Oppenheimer en la mezcla, no es de extrañar que Sotogrande en España sea el patio mediterráneo de los ricos y famosos

Por Dilip Kuner y Jon Clarke

No hay ningún lugar en España como Sotogrande en verano.

El enclave privado más exclusivo del país, este es el destino de referencia para los discretamente ricos y famosos.

Incluso los turistas privilegiados que vienen a visitar a Marbella o Ibiza, por ejemplo, se sorprenden de la diferencia.

“Los campos de golf son excelentes, el puerto deportivo es seguro y sin integro, no hay montones de tráfico y la gente generalmente es agradable”, explica el empresario local Ben Bateman, quien ha pasado su vida en el resort.

“Ha cambiado mucho en Sotogrande en las últimas dos décadas y todo por lo bueno”, continúa. “Sobre todo, hay mucho más que hacer aquí ahora en términos de comer y salir y no tiene que preocuparse por sus adolescentes por la noche”.

Se refiere a una serie de puntos fríos, incluidos Agora, Trocadero y el Polo After, donde cientos de jóvenes se reúnen a través de las cálidas noches de verano.

Sí, lo leíste correctamente, ‘después del polo’ … es donde sus jóvenes se frotarán los hombros con los príncipes del Medio Oriente, hechos en las princesas del Chelsea y, por supuesto, los profesionales del polo argentino. ¿Qué no le gusta?

Con su ubicación inmejorable y su clima casi perfecto, no es de extrañar que este paraíso sea uno de los lugares más buscados de España para vivir.

Miento a solo 100 km al oeste de Malaga, ofrece un asiento de primera fila a los ‘Pilares de Hércules’ del antiguo mundo, esa es la roca de Gibraltar y Jebel Musa de Marruecos.

Es donde los magnates comerciales y los A-listers se dirigen para relajarse y disfrutar de los frutos de su riqueza. Desde yates y aviones privados hasta golf y polo, todos aquí parecen estar viviendo un estilo de vida con el que pocos podrían soñar.

Pero, ¿cómo se convirtió esta granja una vez somnolienta en un patio de recreo para la élite?

El autor intelectual detrás de la transformación fue un Joseph McMicking, un magnate de los negocios estadounidenses-filipinos.

McMicking ya había dejado su huella como presidente de la Corporación Ayala, donde dio vida al prestigioso Forbes Park en Filipinas.

Inspirado por el éxito de su aventura anterior, se fijó en replicar esa exclusividad en la soleada costa española y en 1962, envió a su primo, Alfredo ‘Fredy’ Melian, en una misión para encontrar la trama perfecta.

Armado con poco más que una moto y una sensación de aventura, Melian recorrió los caminos de tierra difíciles de la región.

Sus esfuerzos valieron la pena cuando descubrió una extensión de 1.800 hectáreas cerca de Gibraltar.

Las tierras de cultivo habían sido propiedad de una sucesión de los ricos y famosos: el duque de Arcos, la familia Larios Gin y el hombre más rico de España, Juan March, Armas y Tabaco y Fundador de la Institución de Ciencias y Artes del homónimo.

Parecía destinado a un uso más grandioso, y marcó las casillas.

“Compramos la tierra en Sotogrande sin haberlo visto, como un cerdo en un poke”, dijo McMicking. “Pagó $ 750,000 y tuvo que pagar otro tercio en seis meses y el resto en un año”.

Sotogrande Port Boats se alinea por Unsplash Johanna Montoya Imagine su viaje de golf

Llegó con sus sobrinos, Jaime y Enrique Zobel (este último había estado supervisando a su amigo, el sultán del palacio de 1,788 habitaciones de Brunei) y Melian se quedó como ‘Director de Obras’.

El Antigua Venta Toledo sirvió como la primera sede y, a partir de ahí, el equipo de alguna manera se confundió.

Inspirado en Palm Beach y Pebble Beach en los Estados Unidos, McMicking estaba decidido a construir la comunidad alrededor de un club de golf y, en 1963, contrató a los mejores diseñadores de cursos, Robert Trent Jones.

El Real Club Sotogrande fue su primera empresa europea y el primer curso en Europa con un nuevo sistema de riego automatizado.

El principal arquitecto modernista de España, Luis Gutiérrez Soto (del famoso Teatro Callao de Madrid y el edificio FNAC), diseñó la casa club de baja altura, que todavía es muy vanguardista hoy.

A continuación, el equipo contrató al director del Hotel Ritz en Madrid para dirigir el club.

Y Trent Jones regresaría una década más tarde para diseñar Valderrama, el escenario de los eventos de Volvo Masters, el Abierto de Español e incluso la Ryder Cup.

En última instancia, puso a Costa del Sol (ed: técnicamente afuera, es Cádiz) en el mapa como uno de los principales destinos de golf de Europa.

Mientras tanto, el entusiasta del polo, Enrique Zobel construyó un suelo de polo junto a la playa.

La Playa, inaugurada en 1965, no fue la primera de España (el Jerez Polo Club data de 1872), pero marcó el tono social.

Hoy, el nuevo Club de Polo de Santa María es considerado uno de los mejores del mundo.

El primer club de playa el Cucurucho (llamado así por su techo de corneta en forma cónica) todavía existe hoy, aunque es más grande y grandioso, y se llama Trocadero.

El primer hotel, el modernista y lujoso hotel de tenis de estilo motel, ahora el hotel Encinar, surgió en 1965.

La palabra se extendió y la rica, poderosa y discreta comenzó a moverse. Jaime Ortiz-Patiño de la dinastía minera de estaño boliviana, el magnate del diamante Philip Oppenheimer, Javier Benjumea, la marquía de Puebla de Cazalla, era uno de los pocos residentes españoles.

Siguieron una serie de duques franceses, barones belgas, Scions of European Business, y más tarde políticos (incluidos Tony Blair y Fabian Picardo), y un puñado de celebridades, incluido el ex gerente de Inglaterra Glenn Hoddle, el piloto de carreras Eddie Jordan y el golfista Tony Jacklin siguieron.

Muchas de las casas originales son gemas arquitectónicas genuinas. La antigua mansión de la familia Domecq es ahora la casa club del campo de golf de San Roque, pero a menos que seas el hábil, es poco probable que veas lo mejor del resto.

La Casa del Diplomático Americano Nicholas Biddle, construida por Javier Carvajal, recién llegado al diseñar el pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York 1963, costó $ 160,000.

Lamentablemente, los precios han subido: cuando Joseph Kanoui, jefe del sindicato que compró Cartier, puso su Casa La Manzana en el mercado por 26 millones de euros en 2006, fue la casa más cara para la venta en España.

Los planes de McMicking para Sotogrande se extendieron al tipo de persona que vino y lo que construyeron. “Un Sotogrande basado en el dinero sería la sociedad más horrible imaginable”, dijo. Sin embargo, fue solo cuando Sotogrande se estaba quedando sin efectivo y necesitaba abrirse a un nuevo mercado de compradores que se desarrollaron viviendas más asequibles.

Franco había ayudado a los accionistas de Sotogrande al renunciar a la regla que impidió a los extranjeros comprar tierras en España. Pero los metió cerrando la frontera de España con Gibraltar en 1969. Con el N-340 en construcción, la caminata al aeropuerto de Málaga fue ardua. El Jet Set no pudo entrar, y Sotogrande se endeudó.

A finales de los años 70, se tomó la decisión de construir apartamentos en la orilla izquierda del Guardiaro. En 1978, para apelar a los residentes de todo el año, se estableció la Escuela Internacional de Sotogrande (ISS), inicialmente en los viejos cobertizos de ganado de una de las granjas, Cortijo de Paniagua.

Cuando la frontera reabrió en 1985, Sotogrande era un tipo diferente de lugar, todavía fuera de lo común: pasarían otros 17 años hasta que la autopista AP-7 lo conectara, pero más conectado con el mundo real. ¡Algunos de los residentes incluso tenían trabajos diarios!

La visión de McMicking siempre había incluido un puerto deportivo con canales y islas de apartamentos con vistas de yates, y los desarrollos de la década de 1980 incluían que, en forma de Puerto Deportivo Sotogrande, completado en 1987, tres años antes de su muerte.

La construcción de esta minieta fue tan buena como decir que los tiempos podrían cambiar, pero el sueño de Sotogrande como un hermoso parque infantil, un hermoso santuario, permanece intacto. Como predijo: “Tarde o temprano la Costa del Sol se va a ser acosada, pero Sotogrande será una isla de orden en el caos”.

No podría haber sido más verdadero.

