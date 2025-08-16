Dónde comer: The Olive Press le preguntó a los empresarios locales de larga data James Stewart de Savills sobre sus selecciones gastronómicas de Sotogrande

Por James Stewart

Cuando hice mi primera visita a Sotogrande hace muchas, muchas lunas en marzo, Sotogrande estaba completamente vacío y el único lugar abierto para la cena era Bernardo, donde ahora encontrarás a Caixabank en Pueblo Nuevo.

Conduciendo de regreso a mi hotel en EstePona, no vi literalmente otros restaurantes abiertos y Puerto Duquesa, por ejemplo, ni siquiera existía.

Sin embargo, cómo han cambiado las cosas ahora Sotogrande se ha convertido en un destino durante todo el año.

A pesar de los comerciantes falsos de noticias que afirman que hay pocos lugares para comer, no podría estar más lejos de la verdad.

Acabo de anotar los nombres de 50 restaurantes en un viaje de diez minutos de mi oficina y he comido en todos ellos, excepto uno, la nueva Plaza Blanca, que está destinada a ser genial.

Le pedí a mi equipo que eligiera sus dos restaurantes favoritos, con mí yendo primero, eligiendo La Verandah y Fresco. Hay nostalgia para mí en La Verandah, ya que sus dueños, José y Carlos, trabajaron conmigo cuando era gerente general de Valderrama a fines de la década de 1990. Pero su restaurante tiene una consistencia real que proporciona una magnífica comida española con un toque de influencia francesa.

Fresco tiene una gran variedad de opciones y Guillermo, el jefe de cocina, es un ganador del premio. A menudo almorzo allí los domingos en la terraza antes de sumergirme para ver un evento deportivo.

Rita ama a El Trocadero (para la ‘ubicación particularmente en un día soleado en invierno’) y Brosco en Pueblo Nuevo, donde el sushi es el ‘mejor en la ciudad’.

A Siobhean le gusta el Hincha recién abierto, que tiene ‘comida de calidad real’, así como la parrilla argentina, La Reunion, que tiene una gran atmósfera informal.

Las selecciones de Gloria son Rio Seco sirviendo excelentes pescado fresco y comida y canciones y canciones de Andaluce I que domina los campos de polo de San Enrique. “Me encanta la ubicación tranquila del país y los filetes siempre son perfectos”, dice ella.

Haga clic aquí para leer más noticias de España de Olive Press.