Los baños romanos gigantes finalmente se desenterraron en el elche de España después de ocho años de excavación

Después de ocho años de una implacable excavación, los arqueólogos de la Universidad de Alicante finalmente han descubierto la gloria completa de los baños orientales en La Alcudia, cerca de Elche, el sureste de España, y es un vistazo asombroso al lujo romano.

La excavación, parte de la Iniciativa del Patrimonio Virtual -Tastereo, fue dirigida por el profesor Jaime Molina Vidal, presidenta de la historia antigua en UA, junto con los investigadores JF Alvarez Tortosa, Marcos Rodríguez Barbieri y Manuel Castillo Cañadas.

Lanzado en 2017, el proyecto ha revelado no solo uno de los complejos de baño más monumentales en la antigua hispania, sino también importantes ideas sobre el desarrollo urbano de la ciudad e incluso su ocupación pre-romana.

Ubicada estratégicamente entre Carthago Nova (Cartagena) y Valentia (Valencia), la colonia romana de Iulia Ilici Augusta fue fundada en dos fases en la segunda mitad del siglo I a. C.

“Gracias a estos ocho años de excavación, hemos descubierto uno de los edificios públicos más importantes de la ciudad”, dijo la profesora Molina.

“Este vasto complejo se encuentra entre los baños romanos más grandes descubiertos en la región valenciana de la antigua hispania. Ricamente decoradas con pisos de mosaicos y construidas a escala extraordinaria, los baños hablan con el esplendor y la prosperidad de la ciudad durante el siglo II”.

Cubriendo un área de 1.300 metros cuadrados, los baños orientales se construyeron durante un período de crecimiento económico y demográfico. Los visitantes habrían disfrutado de habitaciones frías heladas (Frigidarium), una de las piscinas conservadas más grandes (Natatio) en Hispania, tepidaria cálida, habitaciones calientes humeantes (Caldarium), una sauna (laconicum) y vestuarios (Apodyterium).

Entre sus tesoros se encuentran dos mosaicos deslumbrantes: uno que imita paneles de mármol, el otro adornado con hojas de acanto, flores y diseños vegetales desplazados.

Los baños vieron una disminución gradual durante los siglos IV y IV d. C., probablemente debido a problemas económicos y disminución de la población. Las restauraciones parciales se llevaron a cabo en los siglos finales del Imperio Romano, pero para los siglos VII al XV, el complejo finalmente fue abandonado.

