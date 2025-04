Testimonio dramático de los jefes de emergencia despedidos en el ‘juego de culpa’ sobre la alerta de inundación de Valencia tardía

El ex ministro de emergencias de Valencian ha dicho que el presidente Carlos Mazon no retrasó el envío de una advertencia de inundación de texto de emergencia el 29 de octubre.

Salome Pradas testificó ante un juez en Catarroja el viernes en una investigación que investiga la respuesta del gobierno regional a las inundaciones que cobraron 228 vidas.

Junto con Emilio Argüeso- ex Secretario de emergencias de Valencianos, culpó a otros por el retraso del texto y la tardada respuesta del 29 de octubre.

Salomé Pradas (imagen de GVA)

Respondiendo preguntas solo a su abogado, Pradas, que fue despedido por Mazon, dijo que su ex jefe no jugó ningún papel en la alerta de inundación sin que no hay funcionarios que le esperen ninguna indicación de él.

El ex ministro fue recibido fuera del palacio de justicia por los cantos de ‘asesinos’ y ‘renuncia mazón’.

En algún testimonio dramático, Pradas admitió que no tenía experiencia en manejar emergencias y no tenía asesor.

El cecopi de emergencia no se reunió hasta las 5 p.m. del 29 de octubre a pesar de las advertencias meteorológicas e inundaciones que ya llegan a la provincia de Valencia.

Pradas dijo que no dirigió las operaciones y le dijo al tribunal que las responsabilidades se debían al ex inspector principal del Consorcio de Brigada de Bomberos de la Provincia de Valencia, José Miguel Basset, quien recientemente se retiró.

Ella dijo que hay muchas personas involucradas en tareas de coordinación y esa podría haber sido la razón para retrasar el mensaje de alerta o la falta de atención en otras medidas preventivas.

El testimonio de Pradas culpó a la lenta respuesta a otros grupos o individuos.

“Nadie nos advirtió sobre el barranco de Poyo”, afirmó.

Ella amontonó la Autoridad de Agua de Jucar, el pronosticador del tiempo del estado Aemet y el delegado del gobierno por Valencia, Pilar Bernabe.

Pradas se dirigió a la corte durante dos horas.

Después de un almuerzo, Emilio Argüeso. quien era el ex Secretario Regional de Emergencias llevó al estrado, y al igual que Pradas también invocó su derecho a tomar preguntas de su abogado.

Argüeso también fue despedido por Carlos Mazon y lo defendió afirmando “que fue convocado al Centro Cecopi y no tuvo que irse”.

Emilio argumento (imagen de Wikipedia)

Dijo que la respuesta a la crisis se debió a Pradas y al delegado del gobierno, Pilar Bernabe.

También culpó al jefe de fuego José Miguel Basset por retirar los equipos de bomberos del barranco de Poyo, el epicentro del desastre, alrededor de las 2 p.m. del 29 de octubre.

Argüeso dijo que solo se enteró de esto a través de los medios de comunicación ‘varios días después’.

“Pensamos que los bomberos estaban observando todas las barrancos”, afirmó.

Argüeso dijo que le dijeron sobre el riesgo de una ruptura de la presa Forata que podría haber resultado en más de 20,000 muertes.

Él minimizó el número de 112 llamadas de emergencia ese día y dijo que nadie de la oficina de prensa le transmitió detalles sobre los informes de inundación.

Dijo en ningún momento durante la reunión de Cecopi, alguien sugirió aumentar el estado de emergencia al más alto nivel, a pesar de lo que estaba sucediendo.