Mullins It Over: en su primera columna exclusiva para The Olive Press, Charlie Mullins revela que la vida como expatriada en España supera la rutina de alto impuesto en Londres

Por Charlie Mullins

Como conocen mis muchos amigos en España y el Reino Unido, así como un montón de enemigos en el Reino Unido, ahora vivo permanentemente en mi villa en Puerto Banus.

Me encanta aquí y después de nueve meses como residente, no puedo pensar en una buena razón por la que no hice la mudanza hace una década.

Hay mucha información errónea en el Reino Unido sobre cómo soy un exilio de impuestos, pero como cualquiera con medio cerebro sabe que los españoles son muy hábiles para encontrar formas de exprimir algunos euros más de sus propios ciudadanos y particularmente los expatriados estadounidenses.

He pagado una carga en impuestos a lo largo de los años, y con el trabajo de mano de obra dirigiendo el programa, decidí que lo suficiente era suficiente, y no obtendrán más de mi efectivo para desperdiciar hoteles para inmigrantes ilegales y esquemas locos para las minorías, al tiempo que gravaba a las personas trabajadoras y a las empresas.

Ese fue la cola final, y ahora estoy aquí, el mundo es un lugar mucho mejor.

He tenido una villa en España durante 20 años, y no puedo entender por qué me llevó tanto tiempo sabio e intercambiar el tráfico y el ruido de Londres por una playa de arena y el sonido de las olas.

Se me ocurrió poco después de aumentar los palos y dejar a Blighty que tenía más amigos aquí que en el lugar que había llamado ‘hogar’ durante 70 años impares … y un poco más pensando en este hecho con una bebida junto a mi piscina, y se hizo obvio por qué.

La villa de Charlie Mullins tiene vistas expansivas del Mediterráneo

Es que la vida no se trata solo de sobrevivir aquí, luchar por cada trozo de lo que quieras y luego pelear un poco más para aguantar de alguna manera.

Es la actitud de las personas; En Londres, si intentas comenzar una conversación con un extraño en la calle o en un tren, piensan que estás un loco o a punto de robarlos.

Justo el otro día estaba subiendo por una colina empinada cerca de mi villa, donde había una anciana que luchaba frente a mí.

No quería sobresaltarla cuando la alcancé, así que murmuré algo sobre la colina bastarda cuando me acercaba. Diez minutos después todavía estábamos charlando.

Ese es un ejemplo muy simple, pero para mí deja claro cómo el ritmo y la calidad de vida en las costas es un lugar mejor para que los humanos vivan y disfruten la vida.

Es como si el entorno convirtiera a las personas en mejores versiones de sí mismas, o tal vez es solo que todas las personas decentes y más agradables se trasladaron aquí en primer lugar.

Solo tener tiempo para ir a una cerveza o un café con personas con las que te topas hace que vivir sea un verdadero placer. ¡Me encanta!

Y no es como si extraño a mi familia en el Reino Unido, ya que puedo volver en unas pocas horas, y siguen apareciendo en mi puerta y tomando el lugar.

Dije cuando me fui que no regresaría al Reino Unido hasta que estos imbéciles laborales sean expulsados ​​del cargo, pero a medida que me acerco a mi primer aniversario, empiezo a pensar que incluso una fiesta sensata a cargo podría no atraerme.

Charlie Mullins OBE es un empresario británico. Es el fundador de Pimlico Plumbers, la compañía de plomería independiente más grande de Londres, que vendió en 2021