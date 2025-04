Descubierto: fascinantes dibujos de la década de 1960 de ‘Semana Santa’ de Sevilla por el famoso dibujante británico William ‘Bill’ Papas

Un descubrimiento notable ha sacado a la luz dos ilustraciones de 1968 de Semana Santa de Sevilla y da una idea de la perspectiva británica sobre la versión de Pascua de España.

Los dibujos, del estimado artista británico William ‘Bill’ Papas y originalmente publicados en The Guardian, permanecieron ocultos durante casi seis décadas en un antiguo libro.

Solo fueron redescubiertos en febrero de 2023 cuando Boris Quijada y Saul Quijada, propietarios de la librería de Capitel en Alcalá de Henares, hicieron una compra fatídica.

Compraron un libro de antigüedades de un concesionario británico llamado ‘The Brotherhoods of Seville’, que se publicó en 1887.

El artista británico William ‘Bill’ Papas capturó la esencia de Semana Santa de Sevilla en sus ilustraciones de 1968

Ocultas entre las páginas, encontraron las hojas de periódicos dobladas que contenían las ilustraciones de Papas, una fusión de sensibilidad artística británica y tradición andalucia.

“Los dibujos reflejan el punto de vista de una persona británica, una persona del mundo, de los ojos acostumbrados a la diversidad y los momentos históricos trascendentales”, dijo Enrique Guevara, erudito de Semana Santa (Semana Santa).

Papas, quien murió en 2000, fue un famoso dibujante político, autor e ilustrador durante los años 60 y 70 que contribuyeron a The Guardian, The Sunday Times y The Satirical Magazine Punch.

Durante su visita a Sevilla en el Semana Santa de 1968, Papas capturó la esencia del evento en sus dibujos.

Sus ilustraciones representan vívidamente la interacción de los nazarenos (penitentes), pasos (carrozas religiosas), sevillianos locales y la arquitectura encantadora de la ciudad.

Pero permanecieron ocultos durante casi seis décadas en un libro antiguo hasta que fueron redescubridos. Ahora están configurados para una ejecución limitada de 150 impresiones.

Capturan detalles curiosos como un bailarín de flamenco a caballo, un toro y una figura que se asemeja a Don Quijote, evocando la esencia profunda y popular de España.

Después de casi seis décadas ocultas dentro de un libro, Capitel Bookstore y el podcast Bicharraqvm EST han decidido imprimir una edición limitada de 150 copias de estos dibujos.

Este lanzamiento especial, impreso en papel colocado de 300 gramos, incluirá el texto original de Papas de la publicación de 1968 en The Guardian.

