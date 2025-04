¿Qué se aprendió del regreso de la investigación de McGrail de Gibraltar? Las explicaciones policiales sobre las pérdidas de datos ‘nada siniestro’ cumplen con el escrutinio severo

La extensa investigación pública de Gibraltar sobre la jubilación temprana de un ex jefe de policía regresó la semana pasada buscando voltear la narración sobre su cabeza.

Después de que las audiencias originales el año pasado habían mostrado varias figuras del gobierno y Hassans bajo una luz crítica, fue el turno del ex comisionado de la policía Ian McGrail y sus colegas de la policía de Royal Gibraltar para ser arrastrados sobre las brasas.

En el centro de atención estaban su divulgación laxa de los mensajes de WhatsApp, que vieron algunos presentados tan tarde como diciembre pasado, casi ocho meses después de que las audiencias iniciales terminaron, mientras que varias comunicaciones no han resurgido en absoluto.

McGrail se vio obligado a disculparse por no entregar sus registros de chat con su ex asistente y sucesor Richard Ullger y el ex superintendente Paul Richardson cuando se les pidió, ya que “no me dijeron en mi mente como relevante en ese momento”.

Ian McGrail y su equipo legal llegan a la Biblioteca Garrison en Gibraltar a medida que se vuelve a hacer la investigación

“Tenga la seguridad de que no había nada siniestro en absoluto en mí no proporcionarlos”, dijo McGrail a la investigación.

“Me he estado pateando de decepción e incluso un nivel de vergüenza”.

La admisión fue parte de una reconvenir de tres días de la investigación que también vio a Ullger y Richardson explicar por qué no revelaron sus propias whatsapps.

En cuestión les faltan mensajes entre McGrail y Richardson que cubren las fechas cruciales en la saga entre el 30 de abril y el 22 de mayo de 2020.

Los WhatsApps ausentes incluyen desde el fatídico 12 de mayo, cuando el RGP fue a las oficinas del bufete de abogados de Hassans, el más grande y poderoso de Gibraltar, para ejecutar una orden de allanamiento sobre su socio principal James Levy durante la Operación Delhi.

McGrail dijo que la “explicación más simple y probable” es que el mensaje se intercambió entre sus teléfonos de trabajo, que posteriormente se limpiaron cuando se retiró.

Richardson se hizo eco de esta línea, y agregó: “Probablemente habría tomado una decisión consciente enviarlo en mi dispositivo de trabajo entonces porque estaba específicamente relacionada con una investigación policial activa en vivo que se estaba ejecutando”.

Mientras tanto, Ullger afirmó haber perdido algunos, pero no todos, de sus chats de WhatsApp en su teléfono personal cuando compró uno nuevo en junio de 2020 y transfirió sus datos.

El primer ministro Fabian Picardo testificó en las audiencias hace un año

Cuando se le preguntó por qué se salvaron algunos mensajes y otros se perdieron durante este proceso de transferencia, dijo que no tenía “absolutamente ninguna idea”.

Los desaparecidos incluyeron todos los mensajes en el grupo de WhatsApp del ‘equipo de alta gerencia’ con McGrail y Richardson, comunicaciones con el teléfono personal de McGrail, y con la hermana de Ullger.

Al interrogar a McGrail, Sir Peter Caruana, actuando para el gobierno, desestimó estas excusas como “no creíbles por varias razones”.

En particular, señaló que McGrail era “un oficial de policía altamente experimentado y capacitado y muy experimentado en detección, identificación, preservación y custodia segura de pruebas relevantes”.

“Eso es simplemente, en la opinión de los partidos gubernamentales, no es una justificación lo suficientemente buena para un fracaso tan obvio y grave que ha continuado durante más de dos años y es simplemente una excusa demasiado conveniente, demasiado inverosímil y demasiado egoísta”, dijo.

Caruana señaló que, si bien McGrail había revelado WhatsApps entre él y muchas otras personas, no “reveló las WhatsApps con colegas, con oficiales de RGP, excepto algunos que fueron útiles para él en relación con el incidente del aeropuerto que dice que accidentalmente encontró en casa en una pluma en un viejo caso de anteojos mientras estaba ordenando su escritorio en el hogar en 2022.”.

Incluso había un elemento de ‘llegar incluso’ en la línea de interrogatorio después de que Caruana excoriaba a McGrail por ‘atacar al primer ministro, al fiscal general y a otros testigos por no revelar WhatsApps de cierre cuando sabía todo el tiempo que usted mismo no lo había hecho’.

Ben Cooper KC, que representa a ‘los acusados’ en la operación policial Delhi (Thomas Cornelio, John Pérez y Caine Sánchez), que resultó en la jubilación anticipada de McGrail y activó la investigación, señaló que McGrail había sido arrestado en marzo de 2023 por ‘infracciones de datos y delitos relacionados “.

“Sabemos categóricamente que tras el retiro del Sr. McGrail en junio de 2020, se llevó consigo, sin autorización, propiedad policial relevante para una investigación en vivo de la Operación Delhi”, dijo.

“Un disco duro repleto de datos RGP que no se contabilizan para los materiales documentales de RGP, que luego destruyó; sus propios días relevantes para la investigación en vivo, que no se pusieron a disposición del Tribunal Supremo, responsable de la libertad de los acusados, ni para esta investigación.

“Ahora sabemos que McGrail era igualmente arrogante con otros registros contemporáneos de la investigación policial.

“También se ha perdido su propia evidencia de mensajería telefónica. Podemos agregar eso a la larga lista”.

El abogado de Richardson, Patrick Gibbs KC, llamó a todas estas líneas de ataque ‘humo sin fuego’.

Le dijo a la silla, Sir Peter Openshaw: “¿Por qué lo haría [McGrail] ¿Y otros retienen mensajes que usted mismo, señor, ha dicho que es poco probable que cambien sus hallazgos centrales?

“O son tan importantes que tienen que arriesgar a perjurio por retenerlos, o no son particularmente importantes y se retrasaron accidentalmente”.

En cambio, criticó a los abogados del gobierno por ser un “caballo de acecho para Hassans” dado que Sir Peter “parecía haber estado defendiendo el honor y la reputación de [Hassans partners] Sr. Levy y Sr. Baglietto.

“En esta audiencia, y de hecho durante esta investigación, hemos buscado de Hassans a Gobierno y del gobierno a Hassans, pero era imposible decir cuál era cuál”.

Openshaw dijo que su informe final, que ya estaba en una “etapa avanzada de preparación”, requerirá que escriba un capítulo adicional y haga algunas “enmiendas consecuentes” a las anteriores.

También le recordó al gobierno que tiene ‘un deber legal de publicar’ que una vez entregó.

Terminó la sesión final de la investigación diciendo que entregaría el informe ‘tan pronto como pueda’.

Pero primero debe someterse a un proceso de ‘maxwellisation’, en el que cualquier parte criticada tiene la oportunidad de responder antes de la publicación.