Exclusivo: “Intentaron hacerlo lo más difícil posible para nosotros”: Familia de británico “asesinado” para protestar contra el Guardia Civil en la ciudad de vacaciones españolas

La familia de un británico que murió en circunstancias misteriosas en una ciudad navideña andaluciana el verano pasado, lanzará una protesta contra el manejo del caso de las autoridades locales.

Brett Dryden (en la foto de arriba), de 35 años, del condado de Durham, fue encontrado muerto con una herida en la cabeza en su apartamento costero en Mojacar, Almería, en julio pasado.

Una autopsia obtenida recientemente reveló que “había marcas significativas en el cuerpo para indicar una lucha física”.

El informe también dice que había un robo en la propiedad, exactamente como la madre afligida de Brett, Sandra Adam, había reclamado después de la muerte de su hijo.

Los patólogos españoles inicialmente declararon que murió de un coágulo de sangre en sus pulmones, sin embargo, Sandra cree que fue asesinado después de que tres hombres fueron vistos en una cámara de timbre “huyendo de su propiedad”.

Luke Hood, un amigo de la familia, le dijo a The Olive Press que la policía española ha sido reacia a cooperar con la familia.

“La policía trató de que fuera lo más difícil posible para que recolectemos [the autopsy] y parecía enojado y ofendido que éramos tan persistentes al tratar de conseguirlo.

“La actitud y el lenguaje corporal de la mujer en el escritorio reflejaron esto”.

El informe declaró que había ‘sangre en los pulmones, y [it was] No es un accidente trágico o embolia pulmonar como informaron por primera vez a la familia.

“Todavía no han arrestado a nadie ni han liberado el CCTV de tres hombres que huyen de su casa la noche del ataque”, agregó Luke.

La familia ahora está solicitando una licencia para organizar una protesta fuera del ayuntamiento para expresar sus sentimientos sobre cómo se ha manejado el caso de Dylan.

Brett se había mudado a Mojacar en 2019 para establecer un club de cannabis legal. El ex trabajador de Nissan fue encontrado muerto por amigos cuando no pudo regresar de una siesta.

Además de las sospechas de la familia de que había sido víctima de un delito, sus gafas de sol Gucci, ahorro de efectivo y teléfono fueron encontrados desaparecidos.

Según su madre, se hizo una llamada silenciosa de su teléfono después de su muerte, haciéndola convencida de que fue robada.

El hombre de 56 años dijo que los amigos de Brett lo encontraron “cubierto de sangre” y que la policía les dijo que había sido una “muerte violenta” y que pudo haber sido “golpeado con un hacha”.

Ella afirma que ni siquiera le informaron que tenía una herida de 4×5 cm en la cabeza, lo que solo descubrió al ver su cuerpo en el crematorio.