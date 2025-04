Picasso: la relación duradera del pintor español con Asia

Las obras de arte de Pablo Picasso cuelgan en galerías a miles de kilómetros de su ciudad natal original de Málaga, con varias piezas clave que ahora adornan las paredes de los coleccionistas asiáticos.

Su popularidad póstumo ha estado creciendo constantemente en el mercado de Asia, con recientes ofertas ganadoras de sus obras de arte en marcha hacia el este.

“BUSTE DE FEMME” (1953), un retrato de la pareja de Picasso y la musa Françoise Gilot, fue puesta a subasta por primera vez en 40 años en Sotheby’s en Londres el mes pasado. Se vendió por £ 4.3 millones a un coleccionista privado asiático.

“Claude et Paloma” de Picasso también se vendió por $ 28.2 millones a un conglomerado chino Dalian Wanda Group en 2013 en Nueva York.

LEER MÁS: Reflexiones: una exposición innovadora en la Alhambra en la Granada de España, donde Picasso se encuentra con Jeff Koons

Aunque nunca viajó al propio Asia, las personas allí sabían del artista nacido en español ya en la década de 1910. Se mezcló con famosas influencias chinas a lo largo de su vida, incluido el reconocido reformador educativo chino Cai Yuanpei, el ‘Picasso de China’ Zhang Daqian y el pintor y poeta Tang Yin de Ming.

Picasso también se inspiró para algunas de sus obras de arte de la región. Se cree que la ‘masacre en Corea’ pintada en 1951 representa su respuesta crítica a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Corea y la violencia resultante.

La crítica de Picasso Pablo de la Guerra de Corea.

El profesor de la Universidad de Arte de Musashino, Masayuki Tanaka, dijo que Picasso tenía una conexión con el pintor japonés Taro Okamoto.

“Picasso le dijo a Okamoto que poseía varias impresiones de bloque de madera japonesa, y que no eran refinadas, pero antes, más primitivas”, dijo Tanaka.

Uno puede ver la influencia de Tang Yin en la estructura y la simplicidad de los árboles en la vista de pintura de paisajes de Picasso de la ciudad riviera francesa Juan-Les-Les-Pins.

Los famosos artistas asiáticos a su vez han sido inspirados por Picasso. “¿Quién vs VS VS de Simon Fujiwara, una foto de una masacre”, creó el año pasado, hace referencia a la masacre de Picasso en Corea y Guernica.

En el trabajo: Picasso pintando Guernica

El maestro de arte de tinta chino Qi Baishi creó su propia interpretación de las famosas imágenes de paloma de Picasso en 1952, titulada “Peace Dove”. La paloma, a menudo vista como un símbolo universal de paz, aparece junto con un jarrón y flores de loto en el trabajo de Baishi. Las palabras chinas para el loto (él) y el jarrón (ping) hacen que la palabra china para la “paz”.

Qi Baishi se hace eco del uso de Picasso de la paloma como símbolo de paz.

El ‘Picasso para Asia: una conversación’ en el Museo M+ en Hong Kong, es moneda que muestra más de 60 obras de Picasso, prestadas por el Musée National Picasso-Paris. Las obras cuelgan junto a 130 de artistas asiáticos que continúan un diálogo artístico.

Pero no es la primera vez que las obras de Picasso se exhiben en Asia.

Ya en 1913, una revista de arte japonesa local reprodujo su pintura cubista de 1909 “Mujer con una mandolina”. Seis años después, sus obras se mostraron en China.

Más recientemente, en 2010, Hong Kong organizó ‘Modern Masters’, una exposición dedicada al arte moderno e impresionista. El ex presidente internacional de Sotheby’s, Patti Wong, dijo que esta exhibición fue una ‘plataforma de lanzamiento’ para introducir ventas privadas a compradores en China continental, Hong Kong y Taiwán.

La primera pintura vendida en la exposición fue un Picasso.

Publicidad de la última exposición de Picasso en el Museo M+ de Hong Kong.

La casa de subastas británica Christie vendió la primera obra de arte de Picasso en el terreno en China en 2013. “Homme Assis” se vendió a un coleccionista privado en Shanghai por $ 1.5 millones.

Más de 300,000 visitantes pasaron por las puertas de la exhibición de Beijing ‘Picasso – Birth of Genius’ en 2018, lo que demuestra la popularidad del artista con el público en general. Unos años antes, más de 300,000 personas también vieron las 226 obras traídas a Corea del Sur.

Los visitantes acuden en masa para ver la nueva exposición Picasso en el Museo M+ en Hong Kong. Crédito: Juni Yu

LEER MÁS: