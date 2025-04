Semana Santa en España es como ningún evento religioso que esta niña kiwi haya experimentado antes. Escuché que Málaga fue uno de los epicentros más famosos de la celebración de Pascua de la nación y condujo a la ciudad cercana para presenciar sus eventos del jueves.

La ciudad costera de Málaga tiene más de 45 procesiones tradicionales de la Semana Santa, y esa mañana la liga extranjera española había llegado al puerto para participar en el Cristo de la Buerena Muerte, escoltando la estatua de Jesús.

Con un helado con sabor a pastel de queso de limón en la mano, me propuse encontrar una procesión para ver en la tarde posterior, luego de los sonidos de batir y cornetas tocando música hecha solo para el evento. Pasé a las familias sentadas en sillas de campamento que jugaban a las cartas: parecía que habían reclamado los asientos de primera fila hace varias horas y me impresionó que habían esperado tanto tiempo para las procesiones.

Miembros de la procesión que usan Capirote, que son un símbolo del deseo del usuario de estar más cerca de Dios a través de la penitencia.

Completamente cubierto, con solo ojos oscuros que se asoman en la cara cubriendo la tela, la escena que vi ante mí era un poco espeluznante. Eso fue hasta que vi a alguien levantar la máscara, el Capirote (sombrero cónico) apuntando en lo alto del cielo y tomar un trago de agua, arrojando una sonrisa descarada a la multitud. El sol había salido de las nubes esa tarde de primavera, calentando la ciudad y manteniendo a los que están en la procesión un poco demasiado acogedores.

Muchos de los que llevaban el Capirote de Gnome parecían ser niños pequeños que participaban en la tradición religiosa y cultural de siglos. Los sombreros son un símbolo del deseo del usuario de estar más cerca de Dios a través de la penitencia. Cubriendo la cara, esto simboliza el anonimato y la humildad del penitente. Todo se sintió muy mágico.

Las primeras procesiones en Málaga se llevaron a cabo en 1487, después de que llegaron los monarcas católicos y siglos de influencia musulmana comenzaron a convertirse a la nueva religión.

La Iglesia Católica alentó el culto a los ídolos religiosos, y las cofradias (hermandades) comenzaron a formarse. En esas primeras procesiones, ‘Brothers of Light’ o Nazarenos caminarían junto a ‘Hermanos de Blood’, que se lanzarían como una marca de autodisciplina.

Afortunadamente, el azote era una tradición que se extendió durante mucho tiempo.

Cuando la Unidad Militar de Emergencias (la rama de emergencia del ejército español) marchó por la calle, las multitudes aplaudieron y vitorearon.

Las multitudes también se reunieron para aquellos que se movían por las calles cargadas con el peso del pasos. Estas son flotadores elaboradamente decorados que llevan estatuas de figuras bíblicas y representan escenas de la pasión de Cristo y de la Virgen María.

El primer flotador que vi presentaba una estatua de muecas a Jesús que llevaba su cruz. Reflejó las caras enseñadas de quienes lo llevaban debajo mientras se arrastraban por la esquina de la calle, moviéndose de lado a lado, incapaz de caminar normalmente bajo el peso del flotador. El Paso más pesado de Minaga es el Virgen de la Esperanza. Con un peso de más de 5000 kg, es transportado por hasta 250 hombres.

Mientras veía el flotador llevando una escena de la última fiesta que se movía constantemente por la calle, hablé con una familia británica a mi lado.

La esposa en realidad nació en Málaga y cuando era más joven, caminó por las calles como parte de la procesión, su cabeza cubierta con una gorra de terciopelo apunta. Sus dos hijas jadearon al escuchar a su propia madre habían sido parte de las tradiciones religiosas alguna vez. El padre de Londres explicó que era el primer Semana Santa de sus hijas.

Era un asunto familiar masivo, con personas de todas las edades observando las procesiones de Pascua, turistas de fuera de la ciudad y fuera del país mezclándose con locales de Málaga por igual.

María y Alberto estaban de visita desde el norte de España con la esperanza de disfrutar de un sol de vacaciones. La última vez que vieron una procesión fue hace 15 años. Le pregunté si alguna vez habían tomado parte de las procesiones ellos mismos y Alberto se rió felizmente diciendo que había practicado “levantar el paso” en su gimnasio local, pero eso fue todo.

Al llegar al casco antiguo, se sintió como dar un paso atrás en el tiempo cuando compartí las calles con hermandades de más de 500 años. El humo del incesto y las velas altas de cera transportadas por algunas de las marchas flotadas y tejidas entre las multitudes. Grupos de personas Capirote que se pusieron con los colores de blanco puro, negro azabache y rojo rubí. Las bandas de marcha tocaron melodías increíbles, tanto sombrías como se unieron al mismo tiempo.

Había llegado a las procesiones del jueves justo después de las 4 p.m. y las calles ya eran gargantillas. Cuando me fui cinco horas después, me moví tan lento como las hermandades caminando, zig-zaging por las multitudes en mi camino al tren que me transportaba a casa, pasando aún más personas que acudían en el centro de la ciudad para los eventos nocturnos.

Se volvió casi imposible ver las procesiones y los espectadores todavía me sorprendieron de pie, observando y aparentemente disfrutando de estar presente en las celebraciones de la Semana Santa.

Las personas de todas las edades diferentes vinieron a ver las procesiones, y muchas esperaban durante horas para ver pasar las hermandades.

El fin de semana de Pascua en Nueva Zelanda es ligeramente diferente. Muchos de los que practican la religión asistirían a un servicio en la iglesia. La mayoría de los que no son religiosos celebrarán un fin de semana extra largo, pasar tiempo con familiares y amigos, muy probablemente bocadillos en huevos de Pascua de chocolate y bollos cruzados calientes.

En mi propia ciudad natal española de EstePona, celebré su evento Sabado, donde una recreación conmovedora de los momentos finales de Jesús antes de ser juzgado y crucificado tocó en las calles empedradas de la ciudad.

Como la obra se habló en español, no había un turista a la vista, aparte de mí y otra pareja de kiwi que también se había mudado al otro lado del mundo. Se sintió como un momento verdaderamente especial para ser parte, ya que los ‘discípulos’ se pusieron en el atuendo mediterráneo que nos pasó junto a nosotros para tocar su próxima escena.

