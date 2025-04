De los archivos: "Vi cómo Catalunya celebra el Día de San Jorge ... ¡Desearía que Inglaterra sacara una página de su libro!"

Aunque Inglaterra y Catalunya tienen el mismo santo patrón, las actitudes hacia la celebración de la historia histórica de San Jorge no podrían ser más diferentes.

Para muchos catalanes orgullosos, Dia de Sant Jordi (Día de San Jorge) es una de las celebraciones más importantes del calendario, a diferencia del Reino Unido, donde no es más que una nota al pie.

Como un curioso inglés que reside en Barcelona, ​​y después de haber recibido el día libre para profundizar en las celebraciones, pensé que era prudente aventurarse en el corazón de la ciudad para descubrir qué sucede realmente cada 23 de abril, y si hay algo que los británicos podamos tomar de la forma catalana de honrar la fiesta de nuestro santo patrón compartido.

La tradición dicta que los seres queridos se dan rosas como regalos en Sant Jordi. Copyright: Olive Press

Pero primero, una lección de historia.

La versión catalana de la leyenda de Sant Jordi dice que en Montblanc, el sur de Catalunya, un dragón feroz había estado aterrorizando a la población local al exigir el sacrificio diario de una persona cada día, elegido al azar.

Un día, la princesa local fue el desafortunado sacrificio en espera antes de que Sant Jordi interviniera para intervenir, derrotando al dragón.

Después de que el valiente caballero mató valientemente a su enemigo del dragón, un romano creció de la sangre de la bestia después de que se derrumbó al suelo.

Fue en este momento que un triunfante Sant Jordi sacó una rosa del monte y se la ofreció a la princesa.

Muchos de los famosos edificios de la ciudad fueron cubiertos en el Senyalos colores de la bandera catalana. Copyright: Olive Press

Es por esta razón que en Sant Jordi cada año, los residentes de Catalunya intercambian rosas con sus seres queridos.

El día adquiere importancia adicional porque muchas personas no celebran el Día de San Valentín, por lo que Dia de Sant Jordi se convierte en el día principal para celebrar el amor.

Sin embargo, eso no es todo: en 1929, un grupo de libreros en Barcelona decidió dirigirse a las famosas vías de la ciudad para establecer stands para promover sus nuevos lanzamientos.

El día que eligieron, el 23 de abril, se convirtieron en el Día del Libro Mundial, ya que coincidió con la muerte de dos de los grandes íconos de la literatura, William Shakespeare y Cervantes.

Por lo tanto, la tradición dicta que, junto con regalarse una rosa, los catalanes intercambian libros como regalos.

Una amplia gama de miles y miles de libros estaba a la venta. Copyright: Olive Press

Si bien el amor y la literatura son los dos temas principales del día, muchas otras actividades tienen lugar que incluyen música en vivo, bailes, lecturas de poesía, talleres, recitales, fiestas callejeras, actividades para niños y Castells, Las torres humanas medio impresionantes y de medio fricto exclusivo de la cultura catalán.

Mi viaje para descubrir un auténtico catalán Sant Jordi comenzó en la cima de Passeig de Gracia, uno de los muchos bulevares famosos de Barcelona que fue el anfitrión de las celebraciones del día.

Normalmente popular por su inmensa variedad de tiendas de diseñadores de alta gama, la avenida de 1.3 km de largo había sido completamente peatonada y convertida en una librería aparentemente interminable.

En toda la ciudad, se habían erigido más de 430 puestos temporales para vender libros y rosas, y se espera que los floristas cobren las celebraciones con la venta de más de siete millones de rosas, un tercio de la facturación anual.

Aitana Bonmati, la ganadora del Balón de Oro de 2023, se encontraba entre las que firmaron libros para los fanáticos. Copyright: Olive Press

La evidencia de esto era obvia: mientras caminaba por las calles iluminadas por el sol de Barcelona, ​​casi todos parecían llevar una rosa, ya sea dada como un regalo por un ser querido o comprado como regalo.

El empaque de cada rosa estaba estampado con el SenyaLos colores de la bandera catalana, que también podrían verse cubiertas sobre miles de balcones en toda la ciudad.

Sant Jordi, además de ser una celebración del amor y la literatura, ha ocupado una posición importante dentro de la conciencia política catalana como un día para defender y celebrar la cultura catalana.

La famosa Casa Battló se transformó para las celebraciones del día. Copyright: Olive Press

Mientras examinaba los miles de libros que se ofrecían, me sorprendió cuántos (desafortunadamente para mí y mis habilidades catalanas y carecianas) fueron escritas en el dialecto nativo de la región.

La gente de Catalunya está inmensamente orgullosa de su cultura e identidad únicas, como lo ha demostrado la independencia en la última década, y Sant Jordi es visto como una de las mayores oportunidades para celebrar esto cada año.

Afortunadamente para mí, la gama de literatura a la venta es inmensamente diversa, y mientras paseaba por las calles repletas, logré recoger cuatro libros, uno en inglés y tres en español, que han proporcionado una lectura fascinante desde entonces.

Como un incentivo adicional, cientos de autores usan Sant Jordi para ofrecer firmas de libros, con largas colas que serpentean a lo largo de las vías mientras los lugareños compiten para vislumbrar a su escritor favorito.

Pablo Vierci, el autor uruguayo del libro que se convirtió en la exitosa película de Netflix Sociedad de la nievetambién estaba presente. Copyright: Olive Press

Además de algunos de los grandes y buenos de la literatura española y catalán, los libros fueron firmados por David Walliams, la popular autora de niños británicos, y Aitana Bonmati, el Futón de Barcelona del FC y España que recientemente ganó el Balón de Oro femenino después de interpretar un papel protagonista en el éxito de España en la Copa Mundial 2023.

Más abajo, Passeig de Gracia, Casa Battló, uno de los puntos de referencia más emblemáticos de la ciudad construidos por el arquitecto maestro Antonio Gaudi, se transformó en una explosión de color llamativa con la fachada del edificio cubierta de rosas rojas brillantes.

En el otro lado de la Plaça de Catalunya, la icónica Rambla fue llena a las vigas con apostadores deambulando a un lado de más y más librerías.

Las vías más famosas de Barcelona estaban llenas, incluida La Rambla. Copyright: Olive Press

Parecía que casi todas las editoriales en España habían establecido un puesto para azotar su material, ya sea que fuera un ávido fanático de la literatura tradicional, un amante de la no ficción de libros, un niño que aprendía a leer, un fanático de los deportes, un geek de la historia, un apreciador del arte o incluso un comunista, había una serie de libros aparentemente designada a mano por sus necesidades y deseos.

Al final, después de que mis piernas crecieron de la hora tras la hora de recorrer y bajar los bultos bulevares, me fui, no solo con cuatro libros nuevos en mi poder, sino con una extraña sensación de realización y esperanza, si los ingleses no éramos tan cínicos y miserables y autodescritores, tal vez también podríamos disfrutar de un día tan simple pero completo.