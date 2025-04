Las lágrimas, la tensión y el trauma sacudieron una sala española esta semana cuando la madre con el corazón roto de Kirsty Ward, la mujer irlandesa supuestamente asesinada por su novio en unas vacaciones para hacer o romper a Salou, desglosó dando pruebas desgarradoras.

“No me gustaba. No confiaba en él”, sollozó a Jackie Ward mientras se enfrentaba a Keith Byrne, la ex soldada acusada de estrangular a su hija de 36 años en su habitación de hotel en el Hotel Magnolia de cuatro estrellas en julio de 2023. “Ella nunca se cobraría la vida: ella vivió para su hijo”, Brokingnews.ie reportado.

Los fiscales dicen que Byrne, de 32 años, usó un cordón para el cabello para estrangular a Kirsty solo unas horas después de que ella lo dejó.

Afirman que no pudo manejar la ruptura y se rompió. Una sombría acusación de cinco páginas alega que esperó hasta las 9 p.m. antes de regresar a la habitación para matarla.

Keith Byrne y Kirsty Ward la noche anterior a sus vacaciones fatales. Copyright Olive Press

Los fiscales quieren que lo cubriera durante 21 años, y una compensación de € 150,000 por su hijo Evan, de 14 años en el momento en que murió, y € 150,000 para Jackie.

Pero Dubliner Byrne, quien una vez vigiló a la reina en el Palacio de Buckingham, afirma que es la verdadera víctima.

Hablando desde una prisión catalana en una entrevista exclusiva de 2023 con The Olive Press, Byrne insistió: “La encontré fría. Ya se había ido. Grité por ayuda y probé RCP. La amaba”.

Afirmó que CCTV demuestra que estaba en un bar de playa antes de descubrir Kirsty Dead con una ligadura alrededor de su cuello, bloqueando la puerta desde adentro.

Su familia lo respaldó. La hermana Tara insistió en que Kirsty, que sufría de luchas de salud mental y, según los informes, había sido hospitalizado en Dublín, estaba en espiral. “Se había ido con otro hombre la noche anterior. Keith quería terminar las cosas en buenos términos. Se dirigía de regreso a empacar y irse”.

El tribunal escuchó que Kirsty había decidido que era “hacer o romperse”. Jackie le dijo a la corte: “Sabía que algo andaba mal cuando se fue. Una madre lo sabe”.

Ahora, con la corte agarrada por el dolor y las historias conflictivas, un jurado debe decidir: ¿Byrne arremetió con una ira celosa o tropezó con una tragedia que no pudo detener?

El juicio continúa.