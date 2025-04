Scorchio en la Costa del Sol: Las temperaturas de fin de semana llegarán a 30 ° C en Málaga mientras los vientos de terrales calientes soplan hacia el sur

Las temperaturas se dispararán a 30 ° C en Málaga y otros puntos calientes costeros este fin de semana, impulsados ​​por la llegada de lo notorio terral viento.

Se espera que esta cálida brisa interior se extienda a través de la costa sur antes del sábado, empujando las temperaturas al territorio de verano por primera vez en 2025.

Málaga City, Velez-Malaga, Estepona y Alora están listos para alcanzar los 30 ° C el sábado, con una moneda potencialmente subiendo aún más a 32 ° C, mientras que se espera que Marbella alcance los 28 ° C.

Las temperaturas nocturnas también se mantendrán inusualmente cálidas para abril, con mínimos nocturnos que van desde 16 ° C a 19 ° C.

Según la agencia meteorológica nacional de España, Aemet, el terral Comenzó a que su presencia se sintiera a principios de semana, con partes de la provincia que ya se registraron en los máximos de verano.

El miércoles, el aeropuerto de Málaga y EstePona registraron las temperaturas más altas en la Península Ibérica a 27.2c, justo por debajo del pico nacional de España de 27.3c en Tazacorte, La Palma.

Áreas costeras que se perdieron el terralcomo Marbella, se sintió notablemente más fresco, con máximos de alrededor de 21 ° C, pero eso está a punto de cambiar.

Sin embargo, esta mini ola de calor puede no durar más allá del fin de semana.

Se espera que el domingo traiga algo de alivio, con máximos diurnos que se sumergen ligeramente a alrededor de 25 ° C en Málaga y La Axarquia, y no más de 27 ° C del interior.

Esta tendencia más moderada continuará a principios de la próxima semana.

La lluvia podría hacer un regreso tentativo para el miércoles, aunque Aemet dice que es demasiado pronto para precisar dónde o cuán intensas podrían ser las duchas.

Por ahora, el pronóstico sugiere que las temperaturas estarán cerca del promedio estacional, con una precipitación ligeramente por encima de la dirección normal hacia mayo.