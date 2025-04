Mullins It Over: en lugar de quejarse de los turistas, los lugareños en España deben quejarse de los estándares de construcción, escribe Charlie Mullins

Es mi primera Pascua como miembro apropiado de la comunidad ex-pat.

Claro que he estado aquí durante el feriado bancario antes, pero ahora he decidido convertirme en un accesorio permanente aquí, estoy viendo las cosas de manera un poco diferente … ¡y algo de lo que veo no es todo leche y miel!

Puede sonar un poco aburrido, pero ¿qué ha estado pasando con el maldito clima?

Hasta que vi el pronóstico de esta semana avanzando, estaba empezando a pensar que era una especie de imán de lluvia.

Pero hay un punto serio aquí en alguna parte y está justo en mi callejón: solo porque está soleado la mayor parte del tiempo no significa que los constructores obtengan un pase para colocar casas con los estándares más básicos.

Después de solo dos meses de clima húmedo, el 90% de las casas en el sur de España se filtran como un tamiz.

Sería bueno si alguien pudiera encontrar (y hacer cumplir) algunas regulaciones de construcción adecuadas.

Protestas

No demasiado que ocurra en y alrededor de Malaga en la prensa internacional, pero eso no fue cierto para la protesta contra el turismo que hemos tenido recientemente.

Obviamente, todo comenzó en lugares como Barcelona y los Canarios, y entiendo que la gente necesita un lugar asequible para vivir.

¿Pero es eso realmente cierto para aquí? ¿O simplemente están saltando en un carro popular?

Me dijeron que esta costa solía ser conocida como ‘Costa del Viento’ o la costa ventosa (ed: ¿No te refieres a la Costa de la Luz de Cádiz, Charlie?) Y antes de que los turistas comenzaran a venir, construyan casas y resorts, todo lo que estaba cerca eran algunas aldeas de pesca.

Entonces, si las personas de todas las nacionalidades superan sus tontas diferencias y protestaron sobre la mano de obra de mala calidad en lugar de las demás, podríamos llegar a algún lado.

Ser un fontanero es tanto mi enemigo como mi amigo, pero el simple hecho es que los constructores locales necesitan aumentar su juego y obtener algunos de los conceptos básicos correctos. ¡En pocas palabras, las casas deben ser herméticas y aptas para la habitación humana!

Y en esa nota, aunque ciertamente no soy el Papa y actualmente no estoy postulando para el Arzobispo de Canterbury, tengo un mensaje de Pascua y es para todas las compañías de seguros que procesan las reclamaciones de las víctimas.

Piense en su prójimo, sea caritativo, y si eso no está en el Manual Holy de los Aseguradores, tenga la gracia de no esconderse detrás de demasiadas lagunas ridículas.

Sí, juegue al buen samaritano y deje un poco de pan para aquellos que han sido menos afortunados durante estas recientes grandes inundaciones.