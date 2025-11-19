Alicante enciende este viernes uno de los mayores espectáculos de luces navideñas de España con un coste de 580.000 euros

ALICANTE enciende este viernes uno de los mayores despliegues luminosos navideños de España con 2,6 millones de bombillas LED de bajo consumo.

Los trabajos de instalación comenzaron a principios de septiembre con un presupuesto récord de 580.000 euros al año.

El punto focal como siempre será el árbol de Navidad de 18 metros de altura en la Avenida de la Constitución, donde el encendido se realizará a las 19.00 horas.

Las luces cubren 130 lugares con 557 arcos, 546 motivos en farolas, 1.800 metros de guirnaldas y 29 carteles que dicen “Felices vacaciones”.

Hay seis expositores en el suelo con forma de regalos y grandes bolas navideñas.

Dos estarán junto al árbol, tres en la Explanada y uno en la Plaza de la Montañeta.

La concejala de Infraestructuras de Alicante, Cristina García, afirmó que las luces supondrán un impulso para el comercio y la hostelería.

“Queremos que Alicante viva la Navidad a lo grande donde la decoración y la iluminación tengan un papel protagonista”, afirmó

Las luces totalmente renovadas utilizarán 214.600 vatios de potencia en todo el centro de la ciudad, la playa y los distritos de la ciudad.

“Somos la mejor ciudad del país por priorizar la decoración de nuestros distintos barrios”, afirmó García.

