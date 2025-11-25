Aviso amarillo en Andalucía porque el nuevo frente atlántico trae fuertes vientos

Se ha instado a los RESIDENTES en Andalucía a proteger sus hogares y evitar las áreas expuestas mientras un nuevo frente atlántico recorre la región con ráfagas de hasta 80 km/h.

La AEMET ha activado desde este lunes el aviso amarillo en Almería, Granada y Jaén, manteniéndose el alerta hasta la madrugada del martes o las 18.00 horas según la provincia.

Los vientos más fuertes golpearán el tercio oriental de la región, y se espera que las ráfagas del oeste se intensifiquen hasta el lunes por la tarde.

También están vigentes avisos costeros para Poniente y Almería capital y para la Costa Granadina, donde las olas podrían alcanzar los tres metros.

La alerta se produce cuando EMA 112 publicó un video de seguridad pública instando a los residentes a prepararse para escombros voladores, caída de ramas y condiciones costeras peligrosas.

La animación muestra a los bañistas siendo arrastrados por olas rebeldes, objetos sueltos chocando contra las ventanas y señales de tráfico levantadas por ráfagas repentinas.

Los servicios de emergencia recomiendan asegurar o llevar al interior muebles de jardín, contenedores y plantas en macetas.

Se insta a los residentes a cerrar y fijar ventanas y contraventanas para evitar que ráfagas repentinas causen daños.

EMA 112 dice que las personas deben permanecer en el interior durante los peores vientos y evitar acantilados, muelles, puertos deportivos y paseos marítimos expuestos.

El vídeo también advierte contra tomar selfies cerca del agua ya que las fuertes olas pueden arrastrar a las personas al mar.

Las rachas más fuertes se esperan en el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Guadix y Baza, las Alpujarras, la Costa Granadina y las sierras de Cazorla y Segura.

La AEMET informa que las lluvias serán de ligeras a moderadas, principalmente en las sierras, antes de aclararse el martes por la tarde.

Los servicios de emergencia recomiendan preparar un botiquín básico con linterna, agua y radio en caso de caída de cables o carreteras bloqueadas.

Se pide a los residentes que llamen al 112 si detectan líneas eléctricas caídas, árboles caídos u otros peligros durante la alerta.

