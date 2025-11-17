Billetes de tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid por sólo 7€

RENFE ha lanzado una venta flash en sus trenes de alta velocidad Avlo, ofreciendo billetes Málaga-Madrid por sólo 7 euros, uno de los precios más baratos jamás vistos en la ruta.

Las tarifas ultrabajas entraron en funcionamiento esta mañana y solo estarán disponibles del 14 al 18 de noviembre, y los viajes serán válidos en cualquier fecha hasta el 28 de febrero de 2026.

Los asientos son limitados en ambas direcciones y se espera que se agoten rápidamente.

La promoción cubre varias de las principales rutas andaluzas, incluidas Málaga, Sevilla, Córdoba y Antequera, así como servicios que unen Madrid con Ciudad Real, Puertollano y Villanueva de Córdoba.

Los pasajeros que opten por las tarifas reducidas aún pueden agregar extras opcionales, incluida la selección de asiento, equipaje adicional, viaje con mascotas y seguro para cambios o cancelaciones.

Los socios del programa de fidelización de Renfe —Más Renfe Plata, Oro y Platino— también podrán utilizar las salas VIP de las estaciones mientras esperan su tren.

Renfe dice que la venta está diseñada para hacer más accesibles los viajes de alta velocidad durante la temporada de invierno e impulsar la movilidad entre las ciudades más grandes de España.

Los billetes ya están disponibles en la web y en la app de Renfe.

