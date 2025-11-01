Conductor drogado es rescatado pero un amigo se ahoga después de que su coche se hundiera 20 metros en el puerto de Gandía en España

Una MOTORISTA ha sido detenida por la Guardia Civil después de que su coche se cayera al agua el jueves en el Puerto de Gandía, ahogándose su pasajero.

El conductor brasileño, de 20 años, dio positivo en alcohol y drogas y ha sido acusado de homicidio imprudente.

También ha sido acusada de dos cargos penales relacionados con la seguridad vial, por no tener permiso de conducir y haber consumido drogas.

Las dos mujeres estaban en el coche Kia blanco que se cayó al abismo alrededor de las 8 de la tarde.

Se hundió unos 20 metros en el río Serpis, parte de la zona portuaria.

Testigos presenciales informaron haber visto el vehículo circulando a gran velocidad.

Uno de ellos dijo SER radio que “no tenían idea de conducir”.

Cuatro personas saltaron al agua y lograron rescatar al conductor.

Los testigos también comentaron sobre su “comportamiento extraño”, como si estuviera bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

La amiga del conductor -también brasileña- no pudo ser localizada y se movilizaron buzos de la Guardia Civil para encontrarla.

Su cuerpo fue recuperado alrededor de las 23:00 horas.

Al lugar acudieron tres dotaciones de bomberos de Gandía y Oliva.

