Conductor extranjero drogado mata a un joven de 18 años en la Costa del Sol

MÁLAGA está de luto después de que un conductor extranjero ‘drogado’ matara a un motociclista de 18 años en una carretera de la Costa del Sol y luego huyera del lugar.

Daniel Sorin Muresan, un joven exfutbolista de Monda, circulaba en su moto cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario entró en su carril, chocó contra él y le quitó la vida.

El accidente involucró a la bicicleta de Sorin Muresan y a tres coches, provocando tres heridos leves además de la muerte del joven.

El conductor, que no era español, se dio a la fuga tras el incidente, ocurrido el pasado lunes sobre las 17.30 horas entre el kilómetro duodécimo y decimotercero de la A-355 en el alto de Coín.

Poco después de escapar del lugar, ingresó voluntariamente a la comisaría de Coin y se entregó.

Allí dio positivo en drogas y los agentes comenzaron a investigar si tenía permiso de conducir válido en España.

Futbolista muy querido en la región, Sorin Muresan jugó en numerosos clubes a lo largo de su vida; en ocasiones pisó el campo del CD Puerto Malagueño, Mortadelo, Coín y CD Cártama.

Estos clubes han expresado su tristeza por el fallecimiento del joven jugador, enviando mensajes de pésame a sus familiares.

El CD Puerto Malagueño afirmó: ‘Hoy es un día triste para la familia Puerto Malagueño; la muerte de Daniel Sorin Muresan, explayador de Puerto Malgueño, a los 18 años de edad, en un accidente vial. Desde CD Puerto Malagueño Ciudad Jardín GI, damos el más sentido pésame a su familia y a todos los que le quisieron.

Cartama publicó su propio mensaje en las redes sociales: “Estamos tristes por otra pérdida en el mundo del fútbol, ​​ya que Daniel murió ayer en un accidente de tráfico con solo dieciocho años. Daniel jugó en varios equipos de la provincia, entre ellos Puerto Malagueño, Mortadelo y Coín. El Club Deportivo Cártama ofrece nuestras condolencias a sus familiares, amigos y equipos en los que jugó”.

