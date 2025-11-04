Confusión EES para los titulares de pasaportes británicos en el aeropuerto de Málaga

Un guardia de fronteras de la POLICIA Nacional admitió a Olive Press que esta semana estaban “en una etapa de prueba” en el aeropuerto de Málaga con sus máquinas de pasaportes digitales del Sistema de Entrada/Salida (EES).

Se produce cuando algunos viajeros británicos obligados a ingresar al nuevo sistema descubrieron que sus documentos con chip y PIN funcionaban, mientras que otros no.

Para complicar aún más las cosas, los guardias fronterizos insistieron en que cualquier titular de pasaporte del Reino Unido CON residencia española no podía utilizar máquinas EES en absoluto.

Los viajeros británicos a España se enfrentarán ahora a un nuevo proceso de entrada al país tras el inicio del EEE este mes

“Habrá que seguir con la cola”, ha dicho hoy un policía a Olive Press en la Terminal B del aeropuerto de Málaga. “No funcionará si vives en España y tienes un TIE”.

Y añadió: “El Brexit es culpa tuya”.

Curiosamente, esto se produjo después de que uno de sus colegas dijera a este periódico que “podríamos usar” la máquina de escaneo para continuar hasta la puerta de embarque.

“Pero eso es sólo hasta la 1 de la tarde”, dijo. “Sólo lo estamos probando durante períodos de tres horas a la vez”.

Y cuando lo verificaron en el quiosco fronterizo, ninguno de los tres policías pudo explicar por qué el pasaporte británico de nuestro periodista residente no funcionaba.

Anne, de 67 años, de Glasgow y su marido tuvieron diferentes experiencias con los nuevos quioscos EES.

Aún más extraña fue la necesidad de que los viajeros británicos se registraran en una máquina anterior en un banco de 12 personas contra una pared de la terminal.

Y una vez que se registraron con un escaneo facial, debían dirigirse a la segunda puerta electrónica.

“Fue exactamente el mismo proceso en la segunda máquina… Pero mientras mi pasaporte funcionó, el de mi marido no”, explicó Anne, de 67 años, de Glasgow, Escocia.

“Y lo extraño es que él tiene uno negro nuevo, mientras que el mío es el más antiguo de color burdeos”.

Aeropuerto de Málaga

Continuó: “Aún más extraño fue que ambos funcionaron bien en Mallorca la semana pasada y también en Faro, en Portugal”.

Se produce después de que las máquinas de control fronterizo del EES permanecieran inactivas en el aeropuerto de Málaga durante más de un año.

Esto ha significado que se hayan acumulado largas colas, que a veces duran 30 minutos, hasta llegar al Duty Free.

La confusión reina en el aeropuerto de Málaga desde que el 20 de octubre entró en vigor la EEE.

Los residentes británicos en España se han visto especialmente afectados, y muchos expatriados informaron que no estaban seguros de si unirse al carril de la UE –como residentes legales en España– o a la cola de fuera de la UE, que ahora está controlada por los quioscos biométricos.

The Olive Press pidió al Ministerio del Interior español que aclarara la norma.

Los funcionarios nos dijeron que los titulares de pasaportes británicos con una tarjeta de residencia TIE deben usar la cola para el sistema EES, lo que significa que deben unirse a la cola de “nacionales de terceros países” o de fuera de la UE al llegar o salir de España.

Sin embargo, el ministerio insistió en que, con la Tarjeta de Residencia Española (TIE) en vigor, no serán tratados como turistas y no estarán sujetos al límite de estancia de 90 días que se aplica a los no residentes.

En la práctica, esto debería significar que los viajeros deberían presentar tanto su pasaporte como su TIE al pasar por el control fronterizo con normalidad, a pesar de los inconvenientes y fallos técnicos.

La aclaración del Ministerio del Interior se produce cuando España introduce gradualmente el EES en sus principales aeropuertos, empezando por Madrid primero y luego por Málaga.

Le siguieron Alicante y Barcelona el 27 de octubre.

