Conozca al ‘ocupante ilegal profesional’ de 22 años que chantajea a los propietarios de instituciones para que abandonen sus casas y nunca ha estado en la cárcel a pesar de 31 arrestos.

El 17 de julio de este año, un hombre rompió el cristal de la ventana del balcón del primer piso en Cardedeu, un pequeño pueblo al suroeste de Barcelona, ​​y se deslizó dentro del apartamento vacío.

Una alarma empezó a sonar, pero se acercó al tablero de control, apagó la sirena y se instaló silenciosamente en el apartamento.

Ese hombre se llamaba Marc M. y ya lo había hecho antes, más de 200 veces en los últimos cuatro años.

Marc, un joven de 22 años originario de Saint Boi de Llobregat, cerca de Barcelona, ​​es un okupa profesional.

LEER MÁS: Así será la nueva torre de diseño británico en el puerto de Málaga, si alguna vez se construye

Se gana la vida ocupando ilegalmente pisos vacíos en Barcelona y sus alrededores. La mayoría de sus objetivos son propiedad de bancos o fondos de inversión: chantajeará a los propietarios para que le paguen altas tarifas para irse, o venderá las llaves a familias de bajos ingresos que están desesperadas por un lugar donde quedarse y se mudarán allí una vez que él se haya ido.

Desde 2021, ha sido demandado 225 veces por este plan y detenido 31, pero nunca ha estado en prisión, porque en España sus delitos se clasifican como faltas leves y solo se castigan con multas.

Las autoridades de Barcelona están desesperadas, pero mientras él siga pagando sus multas, poco podrán hacer. Así es como funciona la ley.

En febrero de este año, un juez exasperado tomó la medida más drástica hasta el momento: prohibió a Marc la entrada a su Saint Boi natal.

El juez afirmó: “Ha hecho de la delincuencia, especialmente en Sant Boi, su forma de vida durante casi cuatro años”.

Marc simplemente cambió su mirada a otras localidades de la provincia de Barcelona y desde entonces ha estado operando sin interrupciones.

Las autoridades no saben cuánto ha recaudado hasta ahora el okupa gracias a este plan.

En abril de este año, Marc amenazó a un gestor de fondos inmobiliarios con ocupar una casa en Arenys de Munt, al noreste de Barcelona, ​​a menos que le pagaran la friolera de 17.000 euros.

En esa ocasión en particular, el gerente se negó a complacerlo y Marc envió fotografías de él mismo entrando a la propiedad después de haber desactivado el sistema anti-okupación.

Pero la mayoría de los propietarios prefieren ceder a las exigencias de Marc y pagarle para que se vaya.

En España, cuando los okupas ocupan propiedades ilegalmente, los procesos judiciales resultantes pueden prolongarse durante dos o tres años antes de que se emita una orden de desalojo, por lo que simplemente es más barato y más rápido abrocharse el cinturón y pagar.

LEER MÁS: Modelo 210 explicado: La guía esencial para propietarios no residentes en España (Actualización 2025)

Parte del problema es que Marc encarna una paradoja jurídica. La legislación española está diseñada para proteger a los inquilinos vulnerables de los desalojos acelerados, pero los ocupantes ilegales explotan habitualmente la ley con fines de lucro.

Y a pesar de la avalancha de casos judiciales y medidas cautelares contra Marc, la reincidencia no se considera un factor agravante en los casos de okupación.

Otra cuestión es que Marc no trabaja solo. Las investigaciones policiales lo han descrito como parte de un grupo estructurado.

Diferentes miembros manejan diferentes etapas de la operación: explorar pisos vacíos, forzar la entrada, desactivar alarmas, negociar pagos y, en última instancia, vender las llaves a nuevos ocupantes.

Marc suele ser el rostro de los robos, pero los agentes dicen que la red se extiende por varias ciudades del área metropolitana de Barcelona, ​​lo que les permite moverse rápidamente cuando aumenta la presión en un lugar.

El 15 de abril, el día después de que Marc chantajeara al gestor del fondo por la propiedad de Arenys de Munt, la policía se presentó en la casa y encontró a otro hombre, llamado Ivan S., holgazaneando en el interior.

El okupa informó casualmente a los agentes que Marc se había mudado allí.

Cuando señalaron los cables sueltos que serpenteaban por el suelo, Iván dijo que estaba “haciendo algunos ajustes” porque la casa no tenía electricidad.

Aproximadamente un mes después, el 15 de mayo, se cortó la luz en toda la urbanización Arenys de Munt.

Un vecino de Arenys dependía de un respirador para sobrevivir, por lo que la compañía eléctrica se vio obligada a intervenir de urgencia.

Los técnicos rastrearon el apagón hasta la casa ocupada por Marc y sus asociados.

Los propietarios presentaron cargos y el grupo está ahora bajo investigación por el presunto delito más grave hasta la fecha: La Vanguardia ha informado, tras poner en peligro la vida de un residente local.

A finales de mayo, los agentes regresaron a la casa y descubrieron que Marc ya no estaba. Un hombre rumano había ocupado el piso en su lugar e incluso había iniciado el proceso de registro como residente.

Las autoridades creen que el hombre le compró las llaves a Marc.

LEER MÁS: El mercado inmobiliario de lujo de España ve un ‘impulso Mamdani’: aquí es donde los estadounidenses que huyen están paleando su capital

En 2024, según Idealistamás de 11.000 personas fueron investigadas o arrestadas por okupación en España, una cifra récord, un 17% más que en años anteriores.

Mientras tanto, más de 23.000 propiedades puestas a la venta en septiembre de 2025 fueron identificadas como “ocupadas ilegalmente”.

Esto representa aproximadamente el 3% de todos los listados de propiedades en los principales sitios inmobiliarios.

La okupación en España se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza legal: es un espejo de la crisis inmobiliaria, donde los apartamentos vacíos permanecen sin uso mientras la demanda de viviendas asequibles se sale de control.

La ley lucha por mantener el ritmo, dejando tanto a los residentes como a las autoridades atrapados en un ciclo de frustración y compromiso, mientras personas como Marc aprovechan la oportunidad para aprovecharse tanto de los ricos como de los vulnerables.

En julio, después de que Marc irrumpiera en el apartamento de Cardedeu, llamaron a la policía al lugar.

Cuando los agentes lo llamaron desde la calle, Marc apareció en el balcón blandiendo una silla y amenazó con arrojársela.

Marc, demandado por el incidente, debe enfrentar un juicio en enero de 2026. Para entonces, es posible que haya ocupado docenas de casas más.

Haga clic aquí para leer más noticias inmobiliarias de The Olive Press.