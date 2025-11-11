¿Cuándo se encenderán las famosas luces navideñas de Málaga?

MÁLAGA se prepara para uno de los eventos más esperados del año mientras la ciudad se prepara para encender sus mundialmente famosas luces navideñas.

El espectacular espectáculo de luz y sonido de la calle Larios marcará el inicio oficial de las fiestas navideñas en la capital de la Costa del Sol, con su deslumbrante espectáculo programado para el viernes 28 de noviembre.

El encendido coincidirá con las compras del Black Friday, lo que dará a los visitantes una doble razón para dirigirse al centro de la ciudad durante el fin de semana.

Ya ha comenzado el proceso de tendido de cables por el centro de la ciudad, así como la instalación de los paneles luminosos que iluminarán las calles antes de fin de mes.

En algunos barrios, incluido Cruz de Humilladero, las luces ya están encendidas.

Si bien se han publicado pocos detalles sobre la exhibición de este año, se espera que los organizadores utilicen una cantidad similar de luces LED como en 2024, cuando más de 2,7 millones de bombillas adornaron las calles y plazas de Málaga.

La Calle Larios volverá a presentar por tercer año consecutivo el espectáculo ‘Ángeles Celestiales’, con 16 ángeles de cuatro metros de altura suspendidos de 32 columnas laterales creando la pieza central de la exhibición.

Más allá del centro de la ciudad, el jardín botánico de La Concepción acogerá una nueva experiencia navideña llamada ‘Alice Christmas’, que también se inaugurará el 28 de noviembre.

El evento promete una ruta extendida, apariciones de personajes y algodón de azúcar gratis para los niños.

Sin embargo, el controvertido Festival de los Faroles no regresará al Parque del Oeste este año luego de que la fuerte oposición de los residentes locales llevó a los organizadores a cancelar el evento. En cambio, el parque estará decorado con árboles de Navidad iluminados.

El árbol en la Plaza de la Constitución ya se está armando antes del gran encendido a finales de este mes.

