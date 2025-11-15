Detenidos en Barcelona los atracadores del ‘Abrazo de amor’ tras múltiples robos a personas mayores en la Costa Blanca

Un HOMBRE y una mujer han sido detenidos en el área de Barcelona tras cometer robos de ‘abrazo de amor’ en la costa de la Comunitat Valenciana.

La pareja, de nacionalidad no revelada, de 26 y 30 años, se desplazaba por distintas zonas de la Costa Blanca y la provincia de Valencia para dificultar su localización.

Principalmente personas mayores fueron atacadas en la calle con un afectuoso abrazo o beso como si el dúo los conociera.

Luego les arrebataron joyas, bolsos y carteras y si alguna víctima intentaba resistirse, respondía con violencia.

La Policía Nacional dijo que cometieron 10 robos en la provincia de Alicante y tres en la zona de Valencia.

Los delitos tuvieron lugar entre febrero y junio.

La pareja vivía en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona, ​​y hacía viajes especiales al sur para robar a las víctimas.

En su casa de Santa Coloma se descubrieron numerosas joyas, dinero en efectivo y objetos.

Se sospecha que estuvieron involucrados en otros robos ya que algunos de los elementos recuperados no correspondían a ningún informe delictivo.

La pareja también tiene un extenso historial de crímenes de ‘abrazo de amor’.

Robos similares están aumentando en la región de Valencia y la Policía Nacional dice que los perpetradores a menudo se aprovechan de la confianza y la vulnerabilidad de las víctimas, en su mayoría mujeres mayores, para robarles rápidamente y desaparecer sin dejar rastro.

En muchos casos, una mujer ejecuta el robo y luego huye hacia un automóvil conducido por su cómplice masculino.

