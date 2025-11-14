El narcoimperio serbio neonazi se apoderó de Mallorca en sólo dos años

Un líder de una banda SERBIA con vínculos con grupos neonazis y hooligans del fútbol ha sido desenmascarado como el hombre detrás de una de las redes de drogas más poderosas jamás vistas en las Islas Baleares.

Stefan Milojevic, de 35 años, el musculoso jefe de la banda de motociclistas United Tribuns, fue arrestado la semana pasada en una espectacular operación interinstitucional en la que participaron la Guardia Civil, la Policía Nacional, Europol y la policía alemana.

Los investigadores dicen que Milojevic transformó su club de motociclistas con sede en Mallorca en un cartel internacional conquistador que traficaba cocaína, hachís, metanfetamina y heroína por toda España y el norte de Europa.

En sólo dos años, su banda había tomado el control de gran parte del tráfico de drogas de la isla, abasteciendo a más de la mitad de todos los traficantes de drogas de la isla, según informes locales.

Stefan Milojevic, de 35 años, dirigía la banda de narcotraficantes más poderosa de Mallorca

Las ganancias se lavaban a través de una red de empresas fachada que incluían burdeles, clubes nocturnos y otros negocios aparentemente legítimos.

La policía confiscó más de tres toneladas de narcóticos, 1,54 millones de euros en efectivo, dieciséis armas de fuego y un tesoro de equipos de espionaje (incluidos rastreadores GPS, cámaras ocultas y detectores de micrófonos) durante redadas coordinadas en 71 propiedades en Mallorca, Ibiza y la península.

Entre los 76 sospechosos detenidos se encontraba el presunto abogado corrupto Gonzalo Márquez, un jefe motociclista y varios miembros del clan narcotraficante de Son Banya, incluido el famoso El Vito.

La detención de Milojevic marca la culminación de una investigación de dos años denominada Operación Enroque Manso Bal, descrita por la policía como “un antes y un después” en la lucha contra el crimen organizado en Baleares.

Las autoridades españolas dijeron que la pandilla había importado cocaína y hachís del norte de África e Ibiza, mientras almacenaba drogas en almacenes alrededor de Palma para distribuirlas en toda Europa.

Nuevos informes procedentes de Serbia revelan la parte más vulnerable ideológica de la red de Milojevic: una fusión violenta de nacionalismo balcánico, simbolismo neonazi y extremismo futbolístico.

Según los medios serbios, Milojevic es sobrino del ex entrenador del Estrella Roja de Belgrado, Vladan Milojevic, e hijo de un futbolista del Mallorca de los años 90.

Su herencia le dio acceso a las redes criminales de los Balcanes y a los fundadores de United Tribuns en España.

Era un conocido neonazi, supremacista blanco y luchador de MMA.

Bajo su liderazgo, el capítulo de Mallorca se hizo famoso por su brutalidad y sus afiliaciones de extrema derecha. Los socios fueron vistos frecuentemente en el estadio de Son Moix junto a los ultras más radicales del RCD Mallorca, así como a los hooligans alemanes que viven en la isla.

La policía dice que la pandilla mantenía estrechos vínculos con grupos extremistas y utilizaba a sus miembros para distribuir drogas.

Durante las búsquedas, los agentes encontraron recuerdos nazis, símbolos de Odín y camisetas adornadas con “Sangre y honor”, un eslogan asociado con los movimientos supremacistas blancos.

Milojevic gana tras un choque de MMA

La banda también utilizó placas policiales falsificadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía local de Palma para detener a traficantes rivales y robar sus envíos.

Una de sus bases era una falsa empresa de seguridad que albergaba un laboratorio clandestino de drogas.

Un funcionario de Europol confirmó que los Tribunos Unidos se han convertido en una creciente preocupación en materia de seguridad, con células operando en Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Tenerife y Girona, reflejando la expansión de las mafias balcánicas por toda España.

“Los United Tribuns son parte de una nueva generación de bandas de motociclistas que combinan el extremismo ideológico con el tráfico transnacional”, dijo el funcionario. “Son violentos, disciplinados y cada vez mejor conectados”.

Las detenciones acabaron no sólo con Milojevic sino con un total de 76 sospechosos.

Milojevic, que hizo alarde de sus tatuajes y su experiencia en artes marciales mixtas en las redes sociales, se encuentra ahora detenido en Palma a la espera de juicio por cargos de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y pertenencia a una organización criminal.

El juez que supervisa el caso ha levantado las órdenes de secreto sobre la investigación, que según la policía expone a una “multinacional del crimen” que se creía intocable.

Si es declarado culpable, Milojevic se enfrenta a décadas tras las rejas. Pero por ahora, su caída marca una inusual victoria en la creciente lucha de España contra la creciente influencia de los sindicatos internacionales de la droga.

