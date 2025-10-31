EN FOTOS: La casa en venta más cara de España tiene un precio de 29,5 millones de euros con piscina cubierta, cine y viñedo propio

La propiedad más cara de España se ha revelado como una casa de 29,5 millones de euros en Mallorca.

La casa rural está en Puigpunyent y portal inmobiliario Pisos.com Dice que está en una parcela de 130.000 m2.

El edificio en sí tiene una superficie de 1.500 m2 distribuidos en tres plantas con nueve dormitorios y 11 baños.

LEER MÁS:

PISCINA EXTERIOR(Imagen Pisos)

La propiedad se presenta como “la encarnación de la elegancia y el refinamiento en la región de Tramuntana”.

Pisos dice que “cada habitación está cuidadosamente diseñada para capturar el paisaje pintoresco y las majestuosas vistas a las montañas”.

“Bañada de luz natural gracias a su orientación suroeste, la residencia crea una atmósfera de calidez y serenidad”, continúa.

Al acceder a la planta baja hay una entrada que conduce a un Patio central cubierto de enredaderas que se ha transformado en una ‘elegante’ zona chill-out.

GRAN SALÓN(Imagen Pisos)

La planta también cuenta con un home cinema, un despacho y una zona de spa completa con piscina cubierta, sauna, baño de hielo, jacuzzi, ducha y aseo interior y exterior.

La primera planta alberga el dormitorio principal con dos baños en suite y un gran vestidor.

Hay otros seis dormitorios, cada uno con su propio cuarto de baño.

También hay una oficina en la planta que se puede convertir en otro dormitorio adicional y se completa con un amplio salón con chimenea.

En el nivel más bajo, con acceso directo al jardín y varias terrazas, hay una cocina abierta con sala de estar y comedor adyacentes.

Una escalera privada da acceso directo al ala del dormitorio principal.

UNO DE LOS DORMITORIOS(Imagen de Pisos)

El Pisos El anuncio también se refiere a la propiedad de la propiedad. ‘huerto, olivar y viñedo’.

El propietario podrá “disfrutar de la experiencia de cosechar productos frescos y elaborar su propio vino Sauvignon Blanc, aceite de oliva y miel”.

Además, hay varios árboles frutales, un campo de lavanda y un jardín mediterráneo, perfecto para relajantes paseos.

Pero aún hay más, incluida una zona de piscina con piscina cubierta y climatizada, varias terrazas, incluida una para tomar el sol con fogata, y una cancha de tenis y fútbol.

Otras características incluyen una casa de invitados separada.mi con dormitorio, cocina y salón, además de otro edificio independiente que alberga un gimnasio moderno y profesional.

También hay un helipuerto para que lo aproveche el propietario.

Pisos termina diciendo: “Es como una joya radiante, que destaca por su excepcional calidad, impresionantes vistas y acceso directo al pintoresco pueblo de Puigpunyent con varios excelentes restaurantes y un hotel de 5 estrellas, incluido un spa de 2.000 m2.”

Haga clic aquí para leer más noticias inmobiliarias de The Olive Press.