Hacia un modelo policial modernizado para Gibraltar

En su columna continua para Olive Press, el ex editor de noticias del Gibraltar Chronicle, Franciso Oliva, reflexiona sobre el futuro de la vigilancia policial en el Peñón..

Durante la audiencia de 19 días hubo numerosas referencias al término “modernización”, en asociación con un desprecio generalizado de los valores anticuados, y siempre en el contexto de cuál debería ser la dirección que debe tomar la policía en Gibraltar.

En su testimonio, Nick Pyle, ex gobernador interino durante el interregno entre Ed Davis y David Steele, fue el abanderado de la causa, afirmando repetidamente la necesidad de un cambio en la cultura, la gestión y el estilo de liderazgo visto durante la era McGrail, como la panacea para los males del RGP.

En general, no fue muy elogioso hacia el ex comisionado, pero luego admitió que el proceso de destitución de este último no había sido perfecto.

Pyle, un exitoso diplomático de carrera y hasta ahora “mandarín anónimo de Whitehall”, una figura no muy bien considerada aunque ubicua grabada en la memoria y el folclore político local, no sólo fue Nativo como la leyenda dice que predecesores notables como Bill Quantrill lo hicieron, pero dieron un paso más y consiguieron un puesto remunerado de alto nivel en la administración local al final de su paso por The Convent.

Para un aficionado al golf como él, esto probablemente se considere un hoyo de un solo golpe.

Sin embargo, fue una afirmación bastante desconcertante en comparación con lo que dijo Richard Ullger, uno de los dos expertos policiales profesionales que desfilaron por el estrado de los testigos.

El ahora ex comisionado declaró que había una diferencia en el estilo de liderazgo entre él y McGrail, pero eso no significaba que uno fuera mejor o peor que el otro. De hecho, hay una inversión de roles entre diplomático y policía.

LA MODERNIDAD NO ES TAN MODERNA

Modernización es uno de esos términos ambiguos que a menudo se manejan como si estuvieran revestidos de una apariencia de confiabilidad, noble ambición y deslumbrante credibilidad progresista, pero que sin el contexto y los antecedentes apropiados –más aún con ellos, como me esforzaré en demostrar– puede resultar en algo completamente carente de sentido, vacío y contraproducente.

Significativamente, la verdad es que en términos históricos la modernidad es una idea bastante antigua que coincide con el fin de la Edad Media en Europa y, más notablemente para nuestra civilización, marca el fin de las Cruzadas y el comienzo del Renacimiento y la era moderna en el siglo XV.th y 16th siglos.

Lo que habría sorprendido a cualquier observador independiente son las intachables fuentes de inteligencia manejadas por el principal representante constitucional de la Corona británica, quien es el principal funcionario en el país junto con el Ministro Principal.

Sin duda, uno puede estar seguro de tener un juicio impecable para formarse una opinión razonada sobre supuestos casos de malas prácticas en la RGP, cuando la información de calidad fluye, según él mismo admite, desde fuentes tan fiables como las charlas en los campos de golf, los rumores, las anécdotas, las redes sociales (Speak Freely, sin duda), los medios de comunicación, los bares y los restaurantes.

MISIÓN IMPOSIBLE REINO UNIDO

Cuando la capacidad operativa de un oficial de policía se ve paralizada por la burocracia, castrada por la corrección política y degradada por imposiciones ideológicas y señales de virtud, la fuerza policial se convierte en un cómplice involuntario de la continua degradación del concepto de autoridad que estamos presenciando en toda Europa.

Sería una suposición errónea pensar que esto no está sucediendo ya aquí en Gibraltar, como resultado de una letanía de estrategias policiales autoinfligidas subóptimas –más que abyectas, para tomar prestada la expresión de Pyle–, siguiendo ciegamente, como lo hacemos nosotros, la ruta policial progresista del Reino Unido hacia el borde del abismo.

Ese tipo de actuación policial moderna deja mucho que desear, mientras que la ansiedad que sienten los comisionados de Gibraltar por ser populares entre los políticos o entre el público es una receta para un desastre de proporciones de Masterchef, y todo lo que un modelo eficaz de aplicación de la ley debería recorrer no a cien millas de distancia, sino preferiblemente a un millón.

Dejemos que un comisario de policía sea impopular si defiende el Estado de derecho y mantiene a Gibraltar seguro, y no prestemos atención a los sucesos ideológicos del último Ministro de Justicia.

Quizás McGrail haya sido el único comisionado, independientemente de los errores que haya cometido, que ha tenido el sentido y la claridad de pensamiento para no distraerse excesivamente con la contienda de popularidad.

Sin duda, Sir Peter Openshaw aclarará los fracasos y los éxitos de todos los interesados ​​y les dará a todos lo que les corresponde; sobre las complejidades de los límites y las líneas rojas también.

DEGRADACIÓN DE LA AUTORIDAD

Los factores físicos, sociales y geográficos que influyen en nuestro modelo policial no tienen nada que ver con la situación en el Reino Unido y son un conjunto específico de condiciones que requieren un plan hecho a medida y adaptado a nuestras circunstancias.

Esperar que se apliquen directrices y preceptos que se han aplicado en Gran Bretaña como si pudieran transponerse claramente a nuestra comunidad, a nuestra realidad particular, es miope y equivocado.

Y no es que haya dado resultados magníficos en la lucha contra la delincuencia, sino todo lo contrario, ha producido resultados desastrosos, con fuerzas policiales enteras como la Policía del Gran Manchester teniendo que tomar medidas especiales por graves deficiencias, bajas tasas de detección y falta de registro de unos 80.000 delitos.

Hoy vemos fuerzas policiales en el Reino Unido y en otros lugares que se ven obligadas en muchos casos a adoptar la modernización, y cómo el efecto neto de ese enfoque deja mucho que desear en términos de lo que el público en general quiere y espera de su policía.

Hemos visto bandas criminales operando en las calles de Londres con impunidad, índices de criminalidad escandalosos, ocasiones en las que extremistas políticos han amenazado a parlamentarios y llevado a cabo protestas, a veces violentas, mientras las autoridades impotentes se ven obligadas a suspender los sistemas de transporte público en la capital porque no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos, molestando y perturbando al público en sus legítimos asuntos cotidianos.

Gran Bretaña es el espejo que nos ponemos ante nosotros mismos para ver cómo podríamos ser dentro de cinco años, y nuestras propias autoridades tienen el deber de impedir que caigamos por la misma pendiente resbaladiza.

Toda la evidencia empírica disponible sugiere que la “modernidad” simplemente contribuye a la degradación de un concepto de autoridad ya seriamente debilitado en las sociedades democráticas, que ha sido socavado hasta el punto de la humillación.

COOKE Y WATSON, RAYO DE ESPERANZA

Ante el aumento de los delitos graves (cualquiera que visite Londres con regularidad lo atestigua), existe un clamor público por un modelo más sólido de vigilancia policial y calles más seguras.

También hay un creciente cuerpo de opinión que critica los lamentables índices de imputaciones por muchos tipos de delitos denunciados por los líderes policiales más francos, no apaciguados por un énfasis fuera de lugar en los llamados “crimen de expresión” (el infame incidente de odio no delictivo, que uno espera que nunca vea la luz del día en Gibraltar), sobre los delitos graves que ponen en peligro la vida, alimentando los temores de que la balanza de la justicia parece haberse inclinado catastróficamente hacia el lado equivocado.

Por lo tanto, fue reconfortante para los comisarios británicos de la vieja escuela del calibre de Andy Cooke, ex jefe de policía de Merseyside y actual inspector jefe de policía, afirmar en 2022 que la policía debería “derribar más puertas para atrapar a los delincuentes y dedicar menos tiempo a trabajos de relaciones públicas”.

Cooke pidió a la policía recuperar “una ventaja” para tomar ventaja contra el crimen, reevaluando las prioridades críticas de aplicación de la ley, ya que se dedica demasiado tiempo a lidiar con problemas de salud mental y perseguir a los niños que faltan a la escuela.

En pocas palabras, ahí está el fallido modelo policial modernizado al que nos dirigimos, a menos que prevalezcan el sentido común instintivo y la vasta experiencia mundana en la lucha contra la criminalidad en el terreno de policías como Cooke.

En la misma línea, Steven Watson, el jefe de policía anti-despertar designado para dirigir la fallida policía del Gran Manchester, ha logrado darle la vuelta no con vagos tópicos de modernización sino con un estilo de vigilancia policial musculosa basada en la disciplina, que incluso el alcalde laborista Andy Burnham ha reconocido como eficaz.

¿La receta? Investiga cada robo, pon a los policías en la zona y toma medidas drásticas contra los delitos graves con “ferocidad real”.

También fue noticia de primera plana al rechazar la exhibición de insignias de arcoíris en los uniformes y al no “arrodillarse” como otros jefes de policía.

Watson proporcionó el modelo que debería seguirse en todo el Reino Unido y también en Gibraltar, si somos capaces de deshacernos de la doctrina de la modernidad que es tan ineficaz para la actuación policial y perjudicial para la sociedad.

Cualquiera de estos dos hombres de acción y también de pensamiento considerable, u otros de mentalidad idéntica, habrían contado con mi apoyo sin reservas para tomar el control de la RGP después del retiro de Ullger, desideologizar la fuerza, volver al camino recto y poner la casa en orden frente a los muchos desafíos evidentes que tenemos por delante.

Tal como están las cosas, todavía estamos esperando que el nuevo comisario de policía, Owain Richards, muestre sus colores.

